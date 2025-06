Il piano 30-60-90 giorni per l’onboarding (inserimento) è uno strumento strategico per accompagnare nuovi assunti o manager nei primi mesi di lavoro. In questa guida scopriamo come costruirlo passo dopo passo, fissando obiettivi concreti e misurabili per ogni fase.

Visual astratto ispirato alla struttura di un piano 30-60-90 giorni, con elementi geometrici essenziali. Foto FPAI ©fullpress.it

Perché è importante usarlo?

Un piano 30-60-90 giorni aiuta a:

Definire aspettative chiare

Favorire l’allineamento con i valori e le priorità aziendali

Misurare i progressi con obiettivi tangibili

Rendere l’onboarding meno dispersivo

È utile in particolare per ruoli manageriali, profili tecnici o commerciali, ma si adatta a qualsiasi funzione.

Come creare un piano 30-60-90 giorni efficace

1. Definisci gli obiettivi aziendali

Assicurati che il piano sia allineato con le priorità strategiche dell’organizzazione. Ogni attività deve contribuire a uno scopo più ampio. Confrontati con il manager diretto o con le risorse umane per comprendere al meglio cosa ci si aspetta dal nuovo assunto nei primi mesi.

2. Personalizza in base al ruolo

Un piano per un responsabile marketing sarà diverso da quello per un account o un tecnico. Adatta le azioni alle competenze richieste, agli strumenti utilizzati e al livello di autonomia previsto per la posizione. Non esiste un unico modello valido per tutti.

3. Suddividi per fase temporale

Giorni 1-30: Apprendimento

Studiare valori, mission, prodotti e processi interni

Conoscere il team e gli stakeholder principali

Accedere alla documentazione e agli strumenti digitali

Partecipare a incontri, sessioni di formazione, onboarding formali

Osservare riunioni interne e prendere nota delle dinamiche di gruppo

Giorni 31-60: Partecipazione

Contribuire a progetti in corso, anche in modo limitato

Proporre miglioramenti, soluzioni, nuove idee operative

Ricevere feedback dai manager o dai colleghi senior

Iniziare a prendere decisioni e responsabilità in autonomia, con supervisione

Organizzare piccole attività o call operative con il team

Giorni 61-90: Autonomia

Gestire progetti o attività in piena autonomia

Essere proattivi nel problem solving

Analizzare le performance e presentare i risultati ottenuti

Partecipare attivamente a riunioni strategiche o di reparto

Costruire un piano di sviluppo a 6-12 mesi per la propria crescita

4. Stabilisci KPI e criteri di valutazione

Ogni fase dovrebbe includere indicatori di performance (KPI) chiari. Alcuni esempi:

Numero di task completati

Qualità delle consegne (verificata dal responsabile)

Feedback ricevuto dal team

Livello di autonomia raggiunto

Capacità di leadership o ownership

5. Coinvolgi il manager diretto

Il ruolo del responsabile è cruciale. Deve:

Monitorare i progressi del nuovo arrivato

Dare feedback regolari e costruttivi

Rivedere il piano ogni mese per adattarlo

Supportare l’autonomia e l’integrazione nel team

Esempio pratico: project manager

Un esempio pratico può aiutare a capire meglio come strutturare il piano.

Giorni 1-30:

Analisi dei progetti in corso

Partecipazione alle riunioni giornaliere (stand-up meeting)

Studio del flusso di lavoro e dei software di gestione

Giorni 31-60:

Gestione operativa di un progetto minore

Supporto al team nella pianificazione delle task

Redazione di report settimanali con indicatori chiave

Giorni 61-90:

Assunzione della responsabilità su un progetto di media complessitÃ

Interfaccia diretta con i clienti o fornitori

Coordinamento del team interno

Conclusione

Un piano 30-60-90 ben strutturato non solo rende più fluido l’onboarding, ma migliora anche la produttività , il senso di appartenenza e la soddisfazione del nuovo collaboratore. Non è solo uno strumento operativo, ma un vero acceleratore di integrazione e valore per l’intera azienda.

Pubblicato in Digital Marketing