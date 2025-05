Le schede clienti di un e-commerce sono uno strumento fondamentale per ottimizzare spedizioni, comunicazioni e strategie di marketing. Correggerle, aggiornarle e personalizzarle consente di migliorare l’efficienza logistica, ridurre i resi e aumentare la soddisfazione del cliente, creando un’esperienza d’acquisto più fluida e mirata.

Clienti di un e-shop - Foto U+

Chi ha un e-commerce desidera sicuramente ottenere ottimi risultati in termini di vendite, costruendo un rapporto di fiducia e fidelizzazione con gli utenti che passa anche da campagne marketing efficaci. Una delle attività importanti è quindi quella di profilazione che avviene attraverso le schede clienti; ognuna di esse rappresenta un contatto prezioso e se ben curata può fare la differenza nell’efficienza del servizio offerto.

Perché le schede clienti sono così importanti?

Se una scheda cliente viene organizzata al meglio con informazioni anagrafiche corrette, dettagli aggiornati sulle preferenze d’acquisto, cronologia degli ordini e modalità di pagamento preferite si riducono drasticamente gli errori durante le spedizioni, si migliora la comunicazione che diventa personalizzata e si offre un servizio clienti più rapido e preciso.

In più il reparto marketing avrà accesso ad insight per fare analisi sui dati di vendita incredibilmente accurati e utili per elaborare nuove strategie. Non è raro, però, che durante la raccolta delle info si accumulino errori, specialmente nella compilazione dei dati di shipping o nella realizzazione di duplicazioni. Ecco perché correzione e personalizzazione danno la marcia in più al progetto.

Correggere gli indirizzi

Tra i passaggi più importanti nella gestione delle schede clienti c’è la normalizzazione degli indirizzi, un processo semplice che con l’aiuto di software come quello di egon.com diventa un gioco da ragazzi. Il processo fa sì che ci sia standardizzazione delle informazioni relative alla localizzazione delle spedizioni, rendendole compatibili con altri criteri stabiliti.

I tool come quello che abbiamo suggerito verificano i dati, correggono eventuali errori di digitazione o formattazione, uniformano il formato secondo quanto richiesto dai corrieri ed evitano duplicati ed errori aggiornando il tutto in caso di cambiamenti amministrativi.

Implementando la normalizzazione degli indirizzi, si garantisce che ogni spedizione raggiunga il destinatario corretto senza ritardi o costi aggiuntivi e si evita poi di accumulare dati disordinati nel cloud, migliorando l’efficienza e la precisione del sistema gestionale. Il servizio è valido non solo in Italia ma anche su residenze in Europa e nel resto del mondo; opzione davvero utile per chi si occupa di spedizioni internazionali.

Quali sono i vantaggi ottenuti?

I benefici tratti da questa tipologia di attività sono numerosi; in prima linea ci sono i vantaggi che ottiene un e-commerce nel miglioramento della logistica. Grazie ad indirizzi corretti e uniformati le spedizioni risultano rapide, i pacchi vengono consegnati puntualmente e senza intoppi. Il risultato? Si riducono le perdite economiche e le spedizioni che tornano al mittente, il tutto ottenendo clienti felici e soddisfatti.

Altrettanto top è la customer experience: si potranno inviare comunicazioni personalizzate, offerte dedicate e suggerimenti basati sulle preferenze reali dei clienti. Specialmente per chi integra nel proprio e-shop una piattaforma CRM ideale per chi desidera fare marketing. Non dobbiamo perdere d’occhio come persino dal punto di vista economico ci siano dei vantaggi. Infatti, la gestione corretta delle schede riduce i resi e i pacchi che non vengono recapitati che quindi dovranno essere rimborsati.

Automatizzando la raccolta, occupandosi della correzione e implementando controlli periodici si ottengono importanti plus che possono migliorare il servizio offerto e dunque fidelizzare l’utente nello shopping.

Pubblicato in E-commerce