L’editor di script di Google Home è uno strumento potente per creare automazioni complesse e su misura con i tuoi dispositivi smart. Non è solo per sviluppatori: anche utenti esperti possono usarlo per rendere la casa intelligente davvero personalizzata. Ecco cosa puoi farci e come iniziare a usarlo subito.

Che cos'è l'editor di script di Google Home e cosa puoi farci - Foto FPAI

L’editor di script di Google Home è uno strumento avanzato ma accessibile che permette di creare automazioni personalizzate e complesse per la casa intelligente. Funziona in combinazione con i dispositivi compatibili dell’ecosistema Google e apre le porte a un nuovo livello di controllo e personalizzazione.

Cos’è l’editor di script di Google Home?

Introdotto come parte della nuova piattaforma Google Home, l’editor di script è uno strumento basato su codice che consente agli utenti di creare automazioni avanzate, superando i limiti delle semplici routine.

Utilizza un linguaggio simile a JavaScript, con sintassi semplificata e pensata per l’automazione domestica. Può essere usato da browser e consente di programmare condizioni, azioni e scenari specifici che coinvolgono più dispositivi smart.

Perché è utile?

Molte routine standard di Google Home funzionano bene per azioni base (come accendere le luci al tramonto o abbassare la temperatura a una certa ora). Tuttavia, l’editor di script permette una logica condizionale complessa, simile a quella di un vero linguaggio di programmazione.

Con questo strumento puoi:

Aggiungere condizioni “if/else”

Definire variabili personalizzate

Attivare azioni multiple in sequenza o condizionate

in sequenza o condizionate Usare trigger personalizzati, come la variazione di un sensore o l’assenza di movimento

Cosa puoi farci: 5 esempi concreti

1. Accensione luci solo se c’è movimento e il sole è tramontato

Puoi scrivere uno script che controlla un sensore di movimento e lo abbina alla condizione “dopo il tramonto” per evitare inutili accensioni di giorno.

2. Notifiche personalizzate sul telefono

Se la porta di casa resta aperta per più di 2 minuti, ricevi una notifica su Google Assistant o sul tuo dispositivo Android.

3. Controllo temperatura in base all’occupazione

Imposta lo script per abbassare il riscaldamento se nessuno è in casa, ma riattivarlo 15 minuti prima del tuo rientro, solo se il GPS del tuo smartphone rileva che sei vicino.

4. Routine “notte” con condizioni

Crei una routine che:

Spegne tutte le luci

Chiude le tapparelle se sono ancora aperte

Imposta la modalità “Non disturbare”

Avvia rumore bianco sullo smart speaker, ma solo se rileva la presenza in camera

5. Script per bambini o anziani

Puoi programmare promemoria vocali personalizzati, avvisi se una porta viene aperta, o accensioni di luci con sfumature soft al mattino.

Serve essere sviluppatori?

Assolutamente no. Anche se l’editor si basa su codice, Google fornisce una libreria di script preimpostati, esempi e documentazione per iniziare senza conoscenze di programmazione.

Inoltre, l’interfaccia è pulita e progettata per facilitare l’apprendimento passo dopo passo.

Come accedere all’editor

Vai su home.google.com da browser Accedi con il tuo account Google Clicca su “Automazioni” > “Nuova automazione” > “Script editor” Inizia da un modello oppure scrivi il tuo script da zero

Quali dispositivi sono compatibili?

L’editor di script è pensato per integrarsi con tutti i dispositivi compatibili con Google Home:

Speaker e display Nest

Luci smart (Philips Hue, Ikea, ecc.)

Termostati (Nest, Tado, ecc.)

Sensori, prese smart, videocamere

E molto altro

Google sta espandendo anche il supporto a Matter, per una compatibilità ancora più ampia.

Conclusione

L’editor di script di Google Home è lo strumento perfetto per chi vuole andare oltre le semplici routine preimpostate. Offre flessibilità, potenza e personalizzazione, trasformando davvero la casa in uno spazio intelligente e su misura.

Pubblicato in Strumenti digitali