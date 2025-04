Vuoi inviare un’email con PHP in modo professionale e sicuro? PHPMailer è una delle librerie più usate per spedire messaggi dal tuo sito. In questa guida ti spieghiamo come configurarla in pochi passaggi, con esempi di codice funzionante e consigli pratici per evitare gli errori più comuni.

Vuoi inviare email dal tuo sito PHP in modo sicuro, professionale e personalizzato? PHPMailer è una delle soluzioni più efficaci per farlo. In questa guida ti mostreremo passo dopo passo come inviare un’email in PHP con PHPMailer, con esempi di codice funzionante, spiegazioni chiare e consigli per evitare gli errori più comuni. Una risorsa utile per sviluppatori, freelance e chi gestisce piccoli siti dinamici.

Cos’è PHPMailer e perché usarlo

PHPMailer è una libreria PHP open source che consente di inviare email tramite SMTP, con supporto per HTML, allegati, autenticazione e molto altro. È considerata più sicura e flessibile rispetto alla funzione mail() nativa di PHP.

Vantaggi di PHPMailer:

Compatibilità con i server SMTP (come Gmail, Sendinblue, Mailgun, ecc.)

Supporto per contenuti HTML e allegati

Maggiore controllo sulla struttura del messaggio

Autenticazione SMTP sicura (TLS, SSL)

Requisiti e installazione

Per usare PHPMailer, devi prima includerlo nel tuo progetto. Il modo più semplice è con Composer:

composer require phpmailer/phpmailer

Se non usi Composer, puoi scaricare la libreria dal repository ufficiale su GitHub.

Primo esempio: inviare una semplice email

Ecco un esempio base per inviare un’email in PHP con PHPMailer:

use PHPMailerPHPMailerPHPMailer; use PHPMailerPHPMailerException; require 'vendor/autoload.php'; $mail = new PHPMailer(true); try { // Configurazione server SMTP $mail->isSMTP(); $mail->Host = 'smtp.example.com'; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = 'tuo@email.com'; $mail->Password = 'tuapassword'; $mail->SMTPSecure = 'tls'; $mail->Port = 587; // Mittente e destinatario $mail->setFrom('tuo@email.com', 'Il tuo nome'); $mail->addAddress('destinatario@email.com', 'Nome destinatario'); // Contenuto del messaggio $mail->isHTML(true); $mail->Subject = 'Oggetto della mail'; $mail->Body = 'Questo è il <b>messaggio</b> HTML'; $mail->AltBody = 'Questo è il messaggio in testo semplice'; $mail->send(); echo 'Messaggio inviato con successo'; } catch (Exception $e) { echo "Errore nell'invio: {$mail->ErrorInfo}"; }

Consigli per un uso professionale

Proteggi le credenziali SMTP : non inserire username e password direttamente nel codice. Usa variabili d’ambiente.

: non inserire username e password direttamente nel codice. Usa variabili d’ambiente. Valida l’input dell’utente : se usi PHPMailer per moduli di contatto, filtra e valida sempre i dati.

: se usi PHPMailer per moduli di contatto, filtra e valida sempre i dati. Gestisci gli errori con log : invece di mostrare errori a video, scrivili su file di log.

: invece di mostrare errori a video, scrivili su file di log. Verifica SPF e DKIM: per migliorare la deliverability, configura correttamente questi record sul tuo dominio.

Alternative a PHPMailer

Se vuoi esplorare altre opzioni, considera:

SwiftMailer (ora deprecato ma ancora in uso)

(ora deprecato ma ancora in uso) Symfony Mailer (consigliato per progetti moderni)

(consigliato per progetti moderni) SendGrid SDK (per chi usa piattaforme esterne)

Conclusione

PHPMailer è uno strumento essenziale per chi sviluppa con PHP e vuole gestire l’invio di email in modo sicuro, flessibile e professionale. Che tu stia costruendo un modulo di contatto, un sistema di notifiche o una newsletter, questa libreria può fare la differenza. Segui la guida, adatta il codice al tuo progetto e migliora subito la comunicazione via email del tuo sito.

