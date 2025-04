Vuoi inserire un codice QR direttamente nei tuoi fogli Excel? In questa guida ti spieghiamo tre metodi pratici per generare codici QR in Microsoft Excel: con la funzione IMAGE() e Google API, tramite componenti aggiuntivi gratuiti come QR4Office e usando strumenti esterni integrabili. Perfetto per moduli, dati dinamici e automazioni nei tuoi file.

3 modi per generare un codice QR in Microsoft Excel - Foto FPAI

Vuoi inserire un codice QR direttamente nei tuoi fogli Excel? In questa guida ti spieghiamo tre metodi pratici per generare codici QR in Microsoft Excel: con la funzione IMAGE() e Google API, tramite componenti aggiuntivi gratuiti come QR4Office e usando strumenti esterni integrabili. Perfetto per moduli, dati dinamici e automazioni nei tuoi file.

1. Usare la formula IMAGE() con Google Chart API

Il metodo più semplice e immediato per generare un codice QR in Excel è usare la funzione IMAGE() disponibile su Excel 365 e versioni web. Questo metodo non richiede componenti aggiuntivi: basta usare l’URL dell’API di Google Chart.

Esempio di formula:

=IMAGE("https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl=" & ENCODEURL(A2))

Gratuito, dinamico e aggiornabile

Funziona su Excel 365 e versione web

Richiede connessione a Internet

2. Usare un componente aggiuntivo gratuito (QR4Office)

QR4Office è un add-in gratuito disponibile direttamente da Excel. Una volta installato, permette di generare e inserire codici QR personalizzati nel foglio di lavoro.

Per installarlo:

Vai su Inserisci > Componenti aggiuntivi Cerca “QR4Office” e clicca su Aggiungi

Vantaggi: compatibile con molte versioni desktop di Excel, personalizzabile, facile da usare

3. Usare uno strumento esterno con collegamento dinamico

Un altro metodo consiste nell’usare un generatore online (come goqr.me) e inserire dinamicamente l’immagine del QR code nel foglio.

Alternativa per utenti esperti: si può creare una macro VBA che genera e inserisce automaticamente un QR code collegato a una cella.

Quando usare i QR code in Excel?

Per collegare schede prodotto a pagine web

Per moduli di raccolta dati compilabili via smartphone

Per distribuire documenti con tracciabilità

Per eventi, marketing, gestione ordini o logistica

Conclusioni

Ogni metodo per generare un codice QR in Excel ha vantaggi specifici. Se ti serve qualcosa di veloce e dinamico, la formula con Google Chart API è perfetta. Se preferisci un approccio più visuale e offline, QR4Office è l’ideale. Per integrazioni avanzate, meglio optare per strumenti esterni o macro personalizzate. E tu quale metodo proverai per primo?

