Trasforma i tuoi fogli di calcolo con elementi visivi accattivanti grazie a questi tre metodi innovativi per inserire immagini direttamente nelle celle di Microsoft Excel, rendendo i tuoi dati più comunicativi ed efficaci.

Excel SEO

Hai mai desiderato arricchire i tuoi fogli di calcolo Excel con elementi visivi inseriti direttamente nelle celle? Fino a poco tempo fa, inserire immagini nelle celle di Excel sembrava un’impresa impossibile. Tradizionalmente, Excel permetteva di gestire nelle celle solo testi, numeri, date, valori booleani ed errori. Le immagini potevano essere posizionate sopra le celle, ma non inserite come vero e proprio contenuto della cella. Fortunatamente, Microsoft ha introdotto nuove funzionalità che permettono finalmente di incorporare immagini direttamente nelle celle, trasformandole in un tipo di dato a tutti gli effetti. In questo articolo, esploreremo tre metodi efficaci per inserire immagini nelle celle di Excel, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze e livelli di competenza.

Metodo 1: utilizzare i tipi di dati geografici

Il primo approccio per inserire immagini nelle celle di Excel sfrutta i tipi di dati geografici, una funzionalità che consente di trasformare semplici testi in dati ricchi di informazioni provenienti dal web.

Cosa sono i tipi di dati geografici

I tipi di dati geografici rappresentano una categoria speciale di dati in Excel che permette di collegare nomi di luoghi (come paesi, stati o province) a informazioni aggiuntive disponibili online. Quando converti un testo in un tipo di dato geografico, Excel si connette automaticamente a database online per recuperare informazioni correlate come popolazione, capitale, bandiera e altri dati pertinenti.

Questi tipi di dati sono particolarmente utili quando lavori con elenchi di luoghi geografici e desideri arricchire il tuo foglio di calcolo con informazioni visive come le bandiere nazionali. La caratteristica distintiva dei tipi di dati è la loro capacità di contenere molteplici informazioni all’interno di una singola cella, incluse le immagini.

Come convertire testo in tipo di dato geografico

Per trasformare un semplice elenco di nomi geografici in tipi di dati che includono immagini, segui questi passaggi:

Inserisci i nomi dei paesi, stati o province in una colonna del tuo foglio di calcolo Seleziona tutte le celle contenenti i nomi geografici Vai alla scheda Dati nella barra multifunzione di Excel Cerca il gruppo Tipi di dati e fai clic sul pulsante Geografia

Una volta completata questa operazione, noterai che accanto a ciascun nome geografico apparirà una piccola icona a forma di mappa. Questa icona indica che la cella non contiene più semplice testo, ma un tipo di dato geografico completo. Quando fai clic su questa icona, si aprirà una scheda informativa che mostra tutti i dati associati a quel luogo, inclusa un’immagine della bandiera nella parte superiore della scheda.

Come estrarre l’immagine della bandiera nella cella

Dopo aver convertito i nomi in tipi di dati geografici, puoi estrarre l’immagine della bandiera direttamente in una cella adiacente:

Seleziona tutte le celle contenenti i tipi di dati geografici Fai clic sul pulsante Estrai che appare nell’angolo superiore destro della selezione Seleziona l’opzione Immagine dal menu a discesa

Excel inserirà automaticamente le immagini delle bandiere nelle celle adiacenti. Se osservi la barra della formula, noterai che in realtà si tratta di una formula che utilizza la notazione con punto, ad esempio =B2.Immagine . Questa formula fa riferimento alla cella contenente il tipo di dato geografico e ne estrae specificamente l’attributo immagine.

Un suggerimento utile: puoi copiare queste celle contenenti le immagini e incollarle come valori in altre posizioni. In questo modo, le immagini non saranno più collegate ai tipi di dati originali e potrai manipolarle indipendentemente.

Metodo 2: creare tipi di dati organizzativi con Power BI

Se hai bisogno di inserire immagini personalizzate nelle celle di Excel, i tipi di dati geografici potrebbero non essere sufficienti. In questo caso, puoi creare tipi di dati organizzativi personalizzati utilizzando Power BI.

Requisiti per i tipi di dati organizzativi

Prima di iniziare, è importante sapere che questa funzionalità richiede:

Una licenza Power BI Pro

Una tabella di dati che contenga URL di immagini

Accesso a Power BI Desktop e al servizio Power BI online

Questo metodo è particolarmente utile per le organizzazioni che desiderano creare cataloghi di prodotti, elenchi di dipendenti con foto, o qualsiasi altro dataset che beneficerebbe dell’inclusione di immagini personalizzate.

Creazione di un tipo di dato organizzativo in Power BI

Per creare un tipo di dato organizzativo con immagini, segui questi passaggi:

Apri Power BI Desktop Importa la tabella di dati che contiene gli URL delle immagini (può provenire da Excel o altre fonti) Passa alla visualizzazione Modello Seleziona la tabella importata Nel riquadro Proprietà, imposta l’opzione È tabella in primo piano su Sì Aggiungi una Descrizione per la tabella Seleziona una colonna come Etichetta di riga (questo sarà il testo visualizzato nella cella Excel) Seleziona una colonna come Colonna chiave (deve essere un identificatore univoco)

Successivamente, devi configurare la colonna che contiene gli URL delle immagini:

Passa alla visualizzazione Dati Seleziona la colonna contenente gli URL delle immagini Vai alla scheda Strumenti colonna Imposta la Categoria dati su URL immagine

Infine, devi pubblicare il dataset su Power BI online:

Vai alla scheda Home Fai clic sul pulsante Pubblica Seleziona un’area di lavoro (importante: non utilizzare Area di lavoro personale) Fai clic su Seleziona

Utilizzo del tipo di dato organizzativo in Excel

Una volta pubblicato il dataset, puoi utilizzare il nuovo tipo di dato organizzativo in Excel:

Assicurati che Excel sia connesso allo stesso account Microsoft utilizzato per Power BI Inserisci alcuni valori corrispondenti alla colonna Etichetta di riga del tuo dataset Seleziona queste celle Vai alla scheda Dati Espandi il menu Tipo di dati Cerca il tuo tipo di dato personalizzato nella sezione Dalla tua organizzazione

Dopo aver convertito i valori nel tipo di dato personalizzato, puoi estrarre le immagini nello stesso modo descritto per i tipi di dati geografici. La formula risultante sarà simile a =B2.Immagine , dove “Immagine” corrisponde al nome della colonna configurata come URL immagine.

Metodo 3: utilizzare la funzione IMAGE

Se i metodi precedenti sembrano troppo complessi o non adatti alle tue esigenze, Excel offre un’alternativa più diretta: la funzione IMAGE. Questa funzione permette di inserire un’immagine direttamente in una cella specificando l’URL dell’immagine.

Sintassi della funzione IMAGE

La funzione IMAGE ha la seguente sintassi:

=IMAGE(url, testo_alt, dimensionamento, altezza, larghezza)

Dove:

url è l’indirizzo web dell’immagine (argomento obbligatorio)

è l’indirizzo web dell’immagine (argomento obbligatorio) testo_alt è un testo alternativo per l’accessibilità (argomento opzionale)

è un testo alternativo per l’accessibilità (argomento opzionale) dimensionamento determina come l’immagine si adatta alla cella (argomento opzionale) 0 adatta l’immagine alla cella mantenendo le proporzioni (valore predefinito) 1 riempie la cella ignorando le proporzioni dell’immagine 2 mantiene le dimensioni originali dell’immagine 3 consente di specificare dimensioni personalizzate

determina come l’immagine si adatta alla cella (argomento opzionale) altezza specifica l’altezza dell’immagine (richiesto quando dimensionamento = 3)

specifica l’altezza dell’immagine (richiesto quando dimensionamento = 3) larghezza specifica la larghezza dell’immagine (richiesto quando dimensionamento = 3)

Esempi di utilizzo della funzione IMAGE

Ecco alcuni esempi pratici di come utilizzare la funzione IMAGE:

Inserire un’immagine mantenendo le proporzioni:

=IMAGE("https://esempio.com/immagine.jpg")

Inserire un’immagine con testo alternativo:

=IMAGE("https://esempio.com/logo.png", "Logo aziendale")

Inserire un’immagine con dimensioni personalizzate:

=IMAGE("https://esempio.com/foto.jpg", "Foto prodotto", 3, 100, 150)

L’URL dell’immagine può essere inserito direttamente come stringa di testo o può fare riferimento a una cella che contiene l’indirizzo web.

Suggerimenti per l’utilizzo di IMAGE

Per ottenere i migliori risultati con la funzione IMAGE, considera questi suggerimenti:

Puoi utilizzare servizi di archiviazione cloud come OneDrive o SharePoint per ospitare le tue immagini e ottenere URL accessibili

Quando condividi un file OneDrive, assicurati di impostare l’accesso come “Chiunque abbia il link” per garantire che l’immagine sia visibile

Per modificare le dimensioni della cella contenente l’immagine, puoi regolare l’altezza della riga o la larghezza della colonna

Se l’immagine appare troppo grande o troppo piccola, prova a utilizzare l’argomento dimensionamento per controllare come viene visualizzata

La funzione IMAGE rappresenta il metodo più diretto e flessibile per inserire immagini nelle celle di Excel, senza richiedere configurazioni complesse o licenze aggiuntive.

Confronto tra i tre metodi

Per aiutarti a scegliere il metodo più adatto alle tue esigenze, ecco una tabella comparativa

Metodo Vantaggi Limitazioni Ideale per Tipi di dati geografici Facile da implementare, non richiede URL esterni Limitato a immagini di bandiere e luoghi geografici Fogli di calcolo con dati geografici Tipi di dati organizzativi Personalizzabile, riutilizzabile in tutta l’organizzazione Richiede licenza Power BI Pro e configurazione complessa Cataloghi di prodotti, directory aziendali Funzione IMAGE Semplice, diretto, non richiede configurazioni complesse Richiede URL di immagini accessibili pubblicamente Uso generale, progetti personali

Conclusioni

L’inserimento di immagini nelle celle di Excel rappresenta un significativo passo avanti nella visualizzazione dei dati e nella creazione di fogli di calcolo più comunicativi. I tre metodi presentati offrono soluzioni per diverse esigenze:

I tipi di dati geografici sono perfetti per chi lavora con dati relativi a paesi, stati o province e desidera visualizzare rapidamente le bandiere corrispondenti. I tipi di dati organizzativi offrono una soluzione avanzata per le aziende che necessitano di cataloghi di prodotti o directory con immagini personalizzate. La funzione IMAGE rappresenta l’approccio più diretto e versatile, ideale per la maggior parte degli utenti che desiderano semplicemente inserire immagini nelle loro celle.

Quale che sia il metodo scelto, l’aggiunta di immagini nelle celle di Excel può trasformare significativamente i tuoi fogli di calcolo, rendendoli più informativi, coinvolgenti e visivamente accattivanti. Sperimenta con questi metodi e scopri come gli elementi visivi possono migliorare la comunicazione dei tuoi dati!

Pubblicato in Excel