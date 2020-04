Con WhatsApp è possibile inviare testi formattati in grassetto o corsivo. Per scrivere un testo in grassetto sarà sufficiente digitare, prima della parola, un asterisco. Per il corsivo, invece, bisogna ricorrere all’underscore.

WhatsApp - Foto di Alfredo Rivera

Con WhatsApp è possibile inviare testi formattati in grassetto o corsivo. Per scrivere un testo in grassetto sarà sufficiente digitare, prima e dopo della parola, un asterisco.

Per il corsivo, invece, bisogna ricorrere all’underscore.

Grassetto

*FullPress* diventerà FullPress

Corsivo

_FullPress_ diventerà FullPress

Ma non solo. Ci sono anche altre possibilità di formattazione del testo in WhatsApp.

Barrato

Per modificare il formato del testo in barrato , inserisci un tilde su entrambi i lati del testo:

~testo~

Monospaziato

Per modificare il formato del testo in monospaziato , inserisci tre accenti gravi su entrambi i lati del testo:

```testo```

Semplice, vero?

Ma non finisce qui. Una via ancora più veloce è quella di evidenziare la parola e di seguire il menu che si apre., compreso quello che si trova nascosto dai tre punti verticali posto sulla destra.

Android: tocca e tieni premuto il testo che stai scrivendo nell’apposito campo, quindi seleziona Grassetto, Corsivo o Altro. Tocca Altro per scegliere tra Barrato o Monospaziato

iPhone: tocca il testo che stai scrivendo nell’apposito campo > Seleziona o Seleziona tutto > B_I_ U . Quindi scegli tra Grassetto, Corsivo, Barrato o Monospaziato

I nostri lettori ricorderanno un articolo dove illustriamo come WhatsApp ha esteso la possibilità di condividere documenti PDF attraverso la dashboard. La condivisione avviene in modo veloce e snello, il che alla lunga potrebbe diventare il primo modo di scambiare documenti. All’indomani dell’introduzione della novità in molti erano pronti a giurare che si trattata di un primo step verso il mondo delle email.

La novità della quale stiamo raccontando in questo spazio, in effetti, si avvicina e non poco a quello delle email anche se ovviamente non basta. Tuttavia siamo pronti a scommettere che l’introduzione del testo formattato, seppure solo per il corsivo e grassetto, non sia nulla di lasciato a caso da parte della corporate del gruppo Facebook. Difficilmente il progetto sarà abbandonato anche perché il test quasi sicuramente porterà al raggiungimento delle aspettative.

(Visite 23 totali, 9 Visite oggi)