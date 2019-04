ARCHOS Play Tab, gioco da tavolo digitale

ARCHOS Play Tab è una board composta da un display Full HD da 21,5 pollici, Google Android ™ 9 Pie, accesso completo a Google Play Store e ai tantissimi giochi.

ARCHOS Play Tab è dotato di un display Full HD da 21,5 pollici che offre grandangoli e possiede un vetro da 6 millimetri laminato e temperato per resistere agli urti. È alimentato da un chipset octa-core che offre prestazioni elevate, è supportato da una combinazione RAM / ROM da 3 GB / 32 GB per una maggiore fluidità e una risposta più rapida in qualsiasi gioco. ARCHOS Play tab possiede il più recente sistema operativo di Google, Android™ 9 Pie e garantisce accesso completo al Google Play Store e ai suoi +3.5 milioni di applicazioni, libri, giochi e film. Include infine una batteria da 5.000 mAh.

Giocatori di qualsiasi tipo devono solo mettere giù i loro smartphone, sedersi intorno al tavolo e giocare tutti insieme a qualsiasi gioco: strategia, guerra, educativo, fantasy o anche sportivo. I giocatori possono scegliere tra una vasta lista di titoli freemium.

Ora è possibile giocare a tantissimi giochi diversi su una board unica. E’ possibile giocare a casa o in viaggio, nel weekend, con gli amici o con la famiglia. Dove si preferisce e in qualsiasi momento.

Giocare ai giochi da tavolo su ARCHOS Play Tab è conveniente, le app mobili sono molto meno costose delle loro versioni da tavolo, inoltre forniscono esperienze avanzate 3D, AR e AI.

È più intuitivo apprendere il gioco attraverso un’animazione grafica rispetto a leggere un regolamento complesso. È anche pratico iniziare un gioco e fermarlo per poi ricominciare quando si preferisce.

ARCHOS Play Tab fornisce tutte le regole necessarie per giocare e dà anche suggerimenti ai giocatori per meccanismi o abilità particolari.

Anche la Play Card di ARCHOS possiede un’interfaccia dedicata. E’ possibile selezionare tra i giochi che si preferiscono oltre 1000 titoli disponibili in ogni categoria.

Disponibilità e prezzo

ARCHOS Play Tab sarà disponibile in tutta Europa per il Back to School 2019 al costo di 249 euro.