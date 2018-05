Videocamera JVC GZ-RY980 4K Outdoor con costruzione “Quad-Proof”

Videocamera JVC GZ-RY980: il modello di punta della gamma Everio R offre risoluzione 4K, impermeabilità, protezione dalla polvere, dagli urti e dal gelo, batteria a lunga durata e zoom ad alte prestazioni per le esperienze outdoor più avventurose.

JVC ha immesso sul mercato la videocamera GZ-RY980, il modello di punta della gamma Everio R. Oltre ad offrire una risoluzione 4K, la videocamera è protetta da un corpo macchina che ha superato severi test contro le condizioni climatiche estreme e gli impieghi più gravosi.

Grazie alla risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), il quadruplo rispetto alla risoluzione Full HD, la nuova videocamera è in grado di registrare video coinvolgenti, straordinariamente nitidi e dai dettagli precisissimi. Le registrazioni 4K sono eseguite nel formato QuickTime (.MOV), il preferito dai professionisti, mentre l’audio è PCM lineare, per garantire una qualità di alto livello. Oltre a queste eccezionali caratteristiche di base, la videocamera GZ-RY980 offre funzioni creative, come la registrazione Time Lapse in 4K e Full HD, la possibile di estrarre dai video 4K immagini da 8 megapixel, e la registrazione Full HD ad alta velocità per la riproduzione slow motion.

Tre fattori in particolare contribuiscono all’elevata qualità delle immagini:

1. L’OTTICA JVC 4K GT appositamente progettata (zoom ottico 10x/zoom digitale 200x)

2. Il sensore CMOS retroilluminato da 1/2,3″ e 18,9 M

3. Il potente motore di elaborazione delle immagini FALCONBRID 4K, dal consumo di energia estremamente ridotto.

La videocamera GZ-RY980 è equipaggiata con un doppio slot per schede SDHC/SDXC, per catturare e archiviare un’infinità di immagini, dalla prima all’ultima. Lo schermo touch 3,0” con ampio angolo di visione, che può essere utilizzato con i guanti e chiuso per protezione durante la registrazione, rende ancora più versatile la videocamera. Grazie all’adattatore Wi-Fi opzionale, è possibile stabilire e mantenere connessioni wireless con i dispositivi esterni per lo streaming live e anche per controllare la videocamera da remoto tramite smartphone. La videocamera, inoltre, integra un mini jack per microfono esterno. Il software di montaggio video CyberLink PowerDirector per Windows è disponibile in download per archiviare e condividere facilmente i video sui principali social network.

Prezzo videocamera GZ-RY980

GZ-RY980HEU è già disponibile ad un prezzo di 1199,99€