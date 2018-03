TV Serie XF90, televisori Sony 4K HDR

Sony ha annunciato la disponibilità dei TV 4K HDR della serie XF90, nei tagli da 55, 65 e 75”, presso i principali rivenditori.

TV Sony XF90 Serie

La Serie XF90, dotata di processore 4K HDR X1 Extreme, offre una potente elaborazione delle immagini in tempo reale per assicurare una resa altamente dettagliata. L’esclusiva tecnologia X-tended Dynamic Range PRO 6x di Sony riproduce le scene buie con una maggiore ricchezza di dettaglio e rende quelle luminose ancora più brillanti, con un contrasto fino a sei volte superiore rispetto ai tradizionali TV LED, restituendo scene notturne cariche di bagliori e neri profondi. Grazie alla nuovissima tecnologia X-Motion Clarity di Sony, le azioni veloci si mantengono fluide e nitide con immagini controllate alla precisione, con sfocature minime e nessuna perdita di luminosità: l’ideale per lo sport e le scene con soggetti in rapido movimento, soprattutto sugli schermi più grandi. Per quanto riguarda l’audio, la nuova soundbar compatibile Dolby Atmos HT-XF9000 di Sony è il complemento perfetto per la serie XF90 e regala sonorità inedite.

I TV Serie XF90 offrono controllo vocale avanzato, sistema Android TV, che consente l’accesso immediato a film, programmi TV e migliaia di app, e possono essere utilizzati come dispositivi di gioco. Gli amanti della televisione potranno guardare programmi e film senza limiti da Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e altri canali.