Sony ha annunciato che la nuovissima serie di TV OLED 4K HDR A8, massima espressione della qualità e delle ultime innovazioni della Casa nipponica nel campo dell’elaborazione delle immagini e del sonoro, sarà disponibile a breve per l’acquisto nei negozi.

Sony KD-A8

Un pannello OLED con 8 milioni di pixel auto-illuminanti unito a tecnologie audio e video rivoluzionarie per un’esperienza di visione senza pari per Sony TV OLED 4K HDR A8.

Il cuore pulsante della serie A8 è il processore d’immagine X1 Ultimate, progettato per analizzare in maniera precisa i dati e valorizzare il contrasto tipico degli schermi OLED con neri assoluti, picchi luminosi e immagini più realistiche che mai. I dispositivi sono dotati anche della funzione Pixel Contrast Booster, che esalta tonalità e contrasti nei punti luce per restituire allo sguardo ombre e sfumature vivide, una profondità estrema, texture sottili e tutto il contrasto del nero puro firmato OLED. I modelli A8, inoltre, sono i primi televisori OLED in assoluto con X-Motion Clarity™, una tecnologia proprietaria di Sony che preserva la nitidezza e la fluidità della scena anche quando l’azione si fa concitata: i movimenti vengono controllati con la massima precisione per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità.

Come nella migliore tradizione di Sony, anche la serie A8 offre un’esperienza audiovisiva 100% immersiva grazie ad Acoustic Surface Audio, il sistema che trasforma lo schermo del televisore in un vero e proprio speaker. L’innovativo attuatore dietro lo schermo fa vibrare impercettibilmente il pannello producendo un suono (un dialogo, ad esempio, o il rumore del motore di un’auto) che sembra provenire direttamente dal punto della scena in cui si sta svolgendo l’azione. Una caratteristica che rientra perfettamente nel concetto dell’esclusivo design ultrasottile One Slate di Sony, dove lo schermo si spinge fino al bordo estremo del televisore per calare lo spettatore nell’inquadratura senza distrazioni. I due subwoofer discretamente integrati sul lato posteriore del TV completano l’insieme con un audio dinamico e ricco di bassi penetranti, perfetto in particolare per gli action movie e la musica.

Fedeli all’intento di rispettare pienamente la visione creativa dei registi, i nuovi TV A8 integrano la Netflix Calibrated Mode, una modalità appositamente sviluppata per godersi i contenuti originali della piattaforma Netflix con una qualità d’immagine paragonabile a quelli dei monitor da studio televisivo e, soprattutto, fedele alla visione del filmmaker. Non solo: i prodotti A8 sono ottimizzati per i contenuti IMAX Enhanced, garanzia di colori, contrasti, chiarezza e suoni di qualità superiore per vivere un’esperienza di intrattenimento coinvolgente quanto quella della sala cinematografica anche sul televisore di casa.

I televisori OLED 4K HDR A8 di Sony sono dotati di Ambient Optimization, una nuova tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia per ottenere una visione perfetta. Ambient Optimizazion è in grado anche di rilevare gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.

La linea A8 include Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast built-in per dare accesso immediato a contenuti, servizi e dispositivi attraverso l’ampia piattaforma. Anche i menu dell’originale interfaccia utente di Sony e i comandi vocali sono stati messi a punto per una migliore esperienza d’uso. Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa, basta usare la voce per trasmettere i video di YouTube con Google Home, gestire la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume. Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sul televisore. La tecnologia di Apple HomeKit, infine, permette di controllare agevolmente il TV da iPhone, iPad o Mac.

TV OLED 4K A8 di Sony: caratteristiche principali

Dimensioni schermo: 65” e 55”

Processore d’immagine X1 Ultimate, per il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR, con le seguenti tecnologie: Super Resolution “object-based”, rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™ 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database

Pixel Contrast Booster, con 8 milioni di pixel auto-illuminanti e originale unità di controllo del pannello Sony OLED, per un’esperienza visiva sensibilmente più ricca, grazie a una resa dei neri senza precedenti, colori autentici e un ampio angolo di visione

X-Motion Clarity per OLED: questa rivoluzionaria e apprezzatissima tecnologia Sony, tra le più avanzate della categoria, ora è disponibile per gli schermi OLED; il sistema rifinisce l’azione sullo schermo in tempo reale per rendere la riproduzione più fluida e nitida che mai, con il massimo vantaggio nella visione delle trasmissioni sportive

Due subwoofer che migliorano e potenziano la tecnologia Acoustic Surface Audio

Audio Compatibilità Dolby Vision e Dolby Atmos

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia per ottenere una visione perfetta

Il TRILUMINOS Display trasmette ogni minima sfumatura di colore, luce e gradazione dall’obiettivo video al salotto di casa

Funziona con gli smart speaker, tra cui Google Home e i dispositivi compatibili con Amazon Alexa

Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple AirPlay 2 e HomeKit

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

La modalità Netflix Calibrated Mode assicura un’esperienza di visione su Netflix all’insegna della fedeltà cinematografica. Sviluppata dagli ingegneri Sony specializzati in qualità dell’immagine in collaborazione con gli esperti in scienza del colore di Netflix, la Netflix Calibrated Mode offre una qualità d’immagine pressoché paragonabile a quella dei monitor master utilizzati come standard di riferimento negli studi di produzione cinematografica

La certificazione IMAX Enhanced è sinonimo di colori, contrasti, chiarezza e audio di qualità superiore. I contenuti IMAX Enhanced regalano un’esperienza di intrattenimento totalmente immersiva, a casa proprio come al cinema

La modalità personalizzata (Custom) e le altre modalità di visualizzazione calibrate Sony si adattano alle esigenze degli utenti senza disattendere le intenzioni del regista.

