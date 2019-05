TV OLED 4K HDR della gamma 2019 di Sony arrivano nei negozi con la serie AG8

Con neri profondi, colori intensi e un ampio angolo di visione, i TV Sony BRAVIA OLED 4K HDR della serie AG8 sono garanzia di un’esperienza visiva davvero soddisfacente. I modelli da 65” e 55” saranno disponibili nei negozi da maggio.

AG8 utilizza un pannello OLED con 8 milioni di pixel auto-illuminanti per offrire contrasti senza precedenti e colori estremamente autentici ed è dotato del processore 4K HDR X1 Extreme, che incorpora tre tecnologie avanzate – rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™ ed elaborazione del segnale tramite doppio database – in grado di lavorare all’unisono per creare immagini realistiche, che si guardi un programma televisivo, una nuova serie in streaming o un grande classico su DVD. E non è tutto: i TV AG8 sono dotati di tecnologia Dolby Vision™, che riproduce fedelmente le intenzioni dei registi, a casa come al cinema.

Grazie all’esclusivo design e all’uso ingegnoso delle tecnologie più all’avanguardia del settore audio, i TV OLED AG8 assicurano un’esperienza di intrattenimento straordinariamente coinvolgente. L’apprezzatissimo sistema Acoustic Surface Audio di Sony, che permette l’emanazione del suono direttamente dallo schermo, produce un’armonia perfetta tra audio e immagini, impossibile sui TV convenzionali. E, per ottimizzare ulteriormente la versatilità del televisore, il supporto dell’AG8 può essere ruotato di 180 gradi e sollevato per fare spazio a una soundbar aggiuntiva.

I TV BRAVIA OLED 4K HDR della serie AG8 fanno parte degli Android TV di Sony e sono in grado di supportare un’ampia gamma di applicazioni disponibili su Google Play™, tra cui YouTube™, Netflix, Prime Video e molte altre. Inoltre, per rendere la casa e il TV ancora più smart, AG8 è dotato di Assistente di Google integrato. Basta parlare al televisore usando l’Assistente di Google per pianificare la giornata, scoprire contenuti o riprodurre film e programmi TV, rapidamente e senza