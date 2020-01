Nuovi TV Full Array LED 8K da 75” e OLED 4K da 48” vanno ad aggiungersi alla gamma, mentre Sony rende disponibili le proprie tecnologie più avanzate a una più ampia linea di modelli

TV Sony Full Array LED 8K da 75''

Sony Europe ha presentato al ces di Las Vegas un’ampia gamma di innovativi TV, tra cui i nuovi modelli Full Array LED 8K ZH8, OLED 4K A8 (da 55” e 65”) e A9 (da 48”) e Full Array LED 4K XH95 e XH90. La nuova linea di TV implementa le migliori tecnologie proprietarie di Sony per riprodurre fedelmente sullo schermo le intenzioni degli autori dei contenuti. Con questa nuova gamma, Sony ambisce a offrire l’esperienza di visione più coinvolgente sul mercato, con qualità d’immagine ai vertici del settore, audio innovativo e un’esperienza d’utilizzo fluida, il tutto su schermi premium di grandi dimensioni.

Grazie a X1™ Ultimate, il più avanzato processore d’immagine di Sony, i TV offrono una qualità d’immagine nitida e precisa, per il massimo del realismo. Una qualità audio premium è parte integrante dell’esperienza di intrattenimento e i nuovi modelli presentano il sistema Sound-from-Picture Reality™, che dà allo spettatore la sensazione che il suono provenga direttamente dallo schermo.

I nuovi modelli continueranno a dare vita alle intenzioni dei creatori dei contenuti, grazie alle modalità Netflix Calibrated Mode, che garantisce qualità da studio di registrazione per i contenuti Netflix, e IMAX® Enhanced™ (in modelli selezionati), che porta l’esperienza di IMAX nel salotto di casa, offrendo un nuovo livello di immagine, suono e potenza.

I nuovi TV sono inoltre dotati di Ambient Optimization, una nuova tecnologia che ottimizza la qualità d’immagine e suono in qualsiasi ambiente. Il sistema regola automaticamente la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola in quelli più bui, così da ottenere una visione perfetta. Ambient Optimization rileva persino gli oggetti presenti nella stanza che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi, regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.

Inoltre, i nuovi TV presentano il nuovo concept di design “Immersive Edge”. Per garantire un’esperienza di visione ancora più coinvolgente, gli schermi sono dotati di un supporto discreto dall’estetica minimalista, posizionato alle estremità dello schermo, in modo da risultare quasi impercettibile, per offrire agli spettatori un’esperienza visiva migliore e priva di elementi che possano distrarre dalla visione.

E, in previsione dell’arrivo sul mercato delle console di gioco di ultima generazione, alcuni dei nuovi modelli supportano risoluzione 8K, elevato frame rate da 120 fps in 4K e tempi di risposta ridotti via HDMI, a garanzia di massime prestazioni per un’esperienza di gioco all’avanguardia.

Caratteristiche principali della nuova gamma TV di Sony

Nuovo Frame Tweeter su ZH8: per ottenere il massimo del coinvolgimento, il modello è dotato di qualità d’immagine ottimizzata, design slim e sistema Sound-from-Picture Reality™ con nuova tecnologia Frame Tweeter di Sony, che fa vibrare la cornice del televisore per emettere il suono, dando allo spettatore la sensazione che l’audio arrivi direttamente dallo schermo.

X-Motion Clarity per OLED: questa rivoluzionaria e apprezzatissima tecnologia di Sony, tra le più avanzate della categoria, sarà da ora disponibile sugli OLED: rifinisce l’azione sullo schermo in tempo reale, con una incredibile velocità di refresh, che la rende più luminosa, fluida e nitida che mai, per un’esperienza di visione delle trasmissioni sportive senza precedenti.

Ampliamento X-Wide Angle: la tecnologia X-Wide Angle genera colori realistici e vividi da qualsiasi angolazione, preservando meglio i toni e la luminosità rispetto ai TV LED convenzionali. In questo modo è possibile apprezzare una qualità d’immagine ottimale, con incredibili livelli di gamma e profondità da qualsiasi punto nella stanza. Per offrire possibilità di scelta ancora maggiori ai clienti, il TV Full Array LED 4K XH95 sarà proposto con X-Wide Angle nelle versioni da 55” e oltre.

Ampliamento Full Array LED: la tecnologia Full Array Local Dimming di Sony modifica in modo dinamico i livelli di luminosità di alcune sezioni dello schermo in base al contenuto, offrendo un deciso aumento di contrasto e luminosità. Grazie all’accurato bilanciamento dell’emissione di luce sullo schermo, le scene più buie e quelle più luminose sono ulteriormente intensificate in linea con le intenzioni dei creatori dei contenuti. Questa opzione premium sarà da ora disponibile anche su una serie ulteriore Full Array LED 4K denominata XH90.

Telecomando retroilluminato: ora è possibile godersi l’esperienza di intrattenimento anche in ambienti molto bui, grazie al telecomando premium in alluminio retroilluminato di ZH8 e XH95.

Android TV™: La nuova gamma sarà basata su Android TV e integrerà Google Assistant[1] , Google Play Store e Chromecast, i quali offrono agli utenti facile accesso a contenuti, servizi e dispositivi attraverso la loro ampia piattaforma. Inoltre, anche l’interfaccia utente del menu di Sony e i controlli vocali sono stati migliorati per consentire un utilizzo quotidiano più semplice. Le maggiori funzioni di controllo vocale consentiranno agli utenti di poter accedere a eventi televisivi live, app e dispositivi connessi, parlando direttamente con il televisore[2] .

Comandi vocali2: i TV di Sony con attivazione vocale si interfacciano con Google Assistant per offrire un’esperienza di visione sempre più “smart”. È possibile infatti chiedere all’Assistente di Google di cercare i blockbuster del momento, trasmettere trasmissioni in streaming, aprire sessioni di gioco “multiplayer”, abbassare le luci tramite dispositivi casalinghi connessi, gestire i propri impegni e visualizzare il calendario, porre domande e vedere le risposte direttamente sul TV.

Connettività con speaker “smart”: con i dispositivi compatibili con Google Assistant[3] e Amazon Alexa[4] si possono riprodurre e gestire video da YouTube con Google Home o cambiare canale o alzare il volume con dispositivi dotati di Amazon Alexa.

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi: grazie a Apple® AirPlay® 2, gli utenti possono trasmettere film, musica, giochi e foto in streaming alla TV dai loro iPhone®, iPad® o Mac®. La tecnologia Apple HomeKit™ rappresenta per gli utenti un modo facile e sicuro per controllare la propria TV da iPhone®, iPad® o Mac®.[5]

Nuovi modelli TV Sony e principali caratteristiche

TV Full Array LED 8K ZH8 (modelli da 85” e 75”)

Il contrasto estremamente elevato in 8K e la qualità d’immagine all’insegna del realismo di Sony a disposizione di più utenti

Processore d’immagine X1™ Ultimate e 8K X-Reality PRO: le immagini vengono rese più nitide e definite in tempo reale, con upscaling della qualità fino quasi all’8K grazie all’esclusivo database 8K di Sony

Nuova tecnologia Frame Tweeter per un’esperienza immersiva grazie alla maggiore qualità d’immagine, al design slim e a Sound-from-Picture Reality™

Nuovo telecomando retroilluminato per permettere agli spettatori di gestire l’esperienza visiva anche negli ambienti più bui

Supporto a due posizioni per permettere di posizionare il TV anche su superfici di piccole dimensioni

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione perfetta

TRILUMINOS™ Display che riproduce nel salotto di casa le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa

Compatibilità Dolby™ Vision e Dolby Atmos™

Utilizzabile con comandi vocali

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

Compatibilità 4K 120 fps

TV OLED 4K A8 (modelli da 65” e 55”)

Processore d’immagine X1™ Ultimate, per il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR, con le seguenti tecnologie: Super Resolution “object-based”, rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™ 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database

Pixel Contrast Booster, con 8 milioni di pixel auto-illuminanti e unità di controllo del pannello per OLED originale di Sony, per un’esperienza visiva sensibilmente più ricca, grazie a una resa dei neri senza precedenti, colori autentici e un ampio angolo di visione

X-Motion Clarity per OLED: Questa rivoluzionaria e apprezzatissima tecnologia Sony, tra le più avanzate della categoria, ora è disponibile per gli OLED: rifinisce l’azione sullo schermo in tempo reale per rendere la riproduzione più fluida e nitida che mai, per un’esperienza di visione delle trasmissioni sportive senza precedenti.

Due subwoofer migliorano e potenziano la tecnologia Acoustic Surface Audio™

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione perfetta

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

TV OLED 4K A9 (modello da 48”)

Nuovo modello da 48” in risposta alla domanda dei consumatori che cercano TV OLED di dimensioni più piccole e qualità premium

Piedistallo in alluminio in posizione centrale, per garantire la massima flessibilità anche nei piccoli spazi

Migliore qualità d’immagine della categoria in uno schermo di dimensioni più compatte

Include le funzioni premium dei TV OLED di Sony, tra cui processore d’immagine X1™ Ultimate, Pixel Contrast Booster e Acoustic Surface Audio™

X-Motion Clarity per OLED: Questa rivoluzionaria e apprezzatissima tecnologia Sony, tra le più avanzate della categoria, ora è disponibile per gli schermi OLED: rifinisce l’azione sullo schermo in tempo reale per rendere la riproduzione più fluida e nitida che mai, per un’esperienza di visione delle trasmissioni sportive senza precedenti

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione perfetta

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti.

TV Full Array LED 4K XH95 (modelli da 85”, 75”, 65”, 55” e 49”)

Processore d’immagine X1™ Ultimate, per il meglio dell’esperienza visiva 4K HDR, con le seguenti tecnologie: Super Resolution “object-based”, rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™ 4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database

Retroilluminazione Full Array con oscuramento a zone con X-tended Dynamic Range™ PRO, per un contrasto 6 volte superiore rispetto ai TV LED tradizionali di Sony

Tecnologia X-Wide Angle che genera colori realistici e vividi da qualsiasi angolazione, preservando meglio i toni e la luminosità rispetto ai TV LED convenzionali. In questo modo è possibile apprezzare una qualità d’immagine ottimale con incredibili livelli di gamma e profondità da qualsiasi punto nella stanza. Per offrire possibilità di scelta ancora maggiori ai clienti, il TV Full Array LED 4K XH95 viene proposto con X-Wide Angle nelle versioni da 55” e oltre

Tecnologia Acoustic Multi-Audio perfezionata, Sound-from-Picture Reality™ concept con sistema bi-amp, che controlla il diffusore principale e il tweeter invisibile separatamente, e un diffusore X-Balanced, una nuova unità che coniuga nitidezza audio e design slim (bi-amp e diffusore X-Balanced disponibili solo sui modelli da 55”, 65” e 75”; Acoustic Multi-Audio per i modelli da 55” e oltre)

Design con superficie a filo, per un’estetica elegante con cornice quasi invisibile (solo sui modelli da 55”, 65” e 75”)

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione perfetta

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Opzioni di comando vocale (disponibili per i modelli da 55” e oltre)

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

TV Full Array LED 4K XH90 (modelli da 85”, 75”, 65” e 55”)

Processore 4K HDR X1™, per maggiore profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

Retroilluminazione Full Array con oscuramento a zone con X-tended Dynamic Range™

Nuovo modello Full Array LED di fascia media, per offrire ai consumatori opzioni di scelta più ampie

Acoustic Multi-Audio con diffusore X-Balanced (solo modelli da 65” e oltre; diffusore X-Balanced su tutte le dimensioni)

Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione perfetta

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Cornice con taglio a diamante per un design slim

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

Compatibilità 4K 120 fps (tramite futuro aggiornamento software)

TV 4K XH85 (modelli da 49” e 43”)

Processore 4K HDR X1™, per maggiore profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Piedistallo in alluminio a lamelle ed elegante cornice in alluminio

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

TV 4K XH81 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)

Processore 4K HDR X1™, per maggiore profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

Diffusore X-Balanced, una nuova unità che coniuga nitidezza audio e design slim (su modelli da 55” e oltre)

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Piedistallo in alluminio a lamelle e cornice con finitura spazzolata

Telecomando premium in alluminio

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

TV 4K XH80 (modelli da 85”, 75”, 65”, 55”, 49” e 43”)

Processore 4K HDR X1™, per maggiore profondità e texture e una resa più naturale dei colori, grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

Diffusore X-Balanced, una nuova unità che coniuga nitidezza audio e design slim (su modelli da 55” e oltre)

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

Supporto a lamelle e cornice con finitura spazzolata

Connettività con speaker “smart”, inclusi dispositivi compatibili con Google Home e Amazon Alexa

Facile connettività con la maggior parte dei dispositivi, inclusi quelli compatibili con Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

TV 4K X70 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)

Tecnologia 4K X-Reality™ PRO, che ottimizza e rende più nitide le immagini avvicinandole alla qualità effettiva del 4K, rivelando dettagli più definiti e sfumature nella scena

TRILUMINOS™ Display che riproduce le sottili sfumature di colore, luce e gradazione colte in fase di ripresa nel salotto di casa.

ClearAudio+, che regola le prestazioni sonore del TV per un’esperienza visiva intensa e coinvolgente, che sembra circondare lo spettatore. Le musiche e i dialoghi vengono percepiti con una maggiore chiarezza e nitidezza, in qualsiasi contenuto

Browser Internet integrato, per godersi film e programmi TV tramite le più conosciute app di streaming, come Netflix e YouTube, in un solo gesto

Modalità Custom, oltre alle altre modalità di calibrazione di Sony, per offrire diverse opzioni di visualizzazione e andar incontro ai gusti degli utenti, rimanendo al tempo stesso fedeli alle intenzioni dei creatori dei contenuti

Disponibilità

Ulteriori dettagli relativi alla disponibilità dei diversi modelli saranno resi disponibili nei prossimi mesi.