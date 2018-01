Sony BRAVIA OLED 4K Serie AF8BRAVIA OLED 4K Serie A8F

I nuovi televisori OLED 4K BRAVIA Serie AF8 integrano il processore d’immagine 4K HDR X1 Extreme e l’esclusiva tecnologia Acoustic Surface di Sony già impiegata sulla Serie A1 dello scorso anno, grazie alla quale il display viene fatto vibrare per ottenere l’emissione del suono direttamente dallo schermo del televisore.

Televisori OLED 4K BRAVIA Serie AF8 i

La serie AF8 va ad arricchire la gamma di TV BRAVIA OLED 4K con un nuovo design che riduce l’ingombro al minimo, così da consentirne il posizionamento in un maggior numero di punti della casa. E, come tutti i televisori Sony, è il connubio perfetto di immagini e audio, offrendo un’esperienza più coinvolgente che mai, come solo Sony da dare.

Anche i televisori BRAVIA LCD 4K della Serie XF90 sono dotati del processore X1 Extreme. Grazie alla nuova tecnologia X-Motion Clarity, le immagini in movimento sono controllate con estrema precisione per minimizzare le scie e garantire nitidezza e fluidità alle scene più dinamiche. Lo schermo di grandi dimensioni, fino a 75”, riproduce i film d’azione e gli eventi sportivi con immagini di straordinaria qualità e totalmente prive di sfocature.

Al CES verrà anche presentato un prototipo del processore d’immagine di ultima generazione X1 Ultimate, che, rispetto all’attuale X1 Extreme, offre il doppio della potenza di elaborazione in tempo reale. Grazie alla capacità di valorizzare al massimo i display sia LCD che OLED, il nuovo processore punta a raggiungere la qualità d’immagine più alta della storia dei televisori BRAVIA. Esposto al CES anche un prototipo di display 8K con processore X1 Ultimate, che, unito all’esclusiva tecnologia di retroilluminazione di Sony, darà sfoggio della propria capacità di elaborare in tempo reale contenuti HDR 8K, con un picco di luminosità pari a ben 10.000 nit, il più alto nel formato HDR.

Come complemento perfetto per i televisori BRAVIA, Sony presenta le soundbar compatte HT-ZF9 e HT-XF9000. Entrambe supportano i più avanzati formati audio Dolby Atmos e DTS:X e integrano la rivoluzionaria tecnologia Vertical Surround Engine di Sony, che si traduce in un’acustica tridimensionale attraverso i soli speaker frontali. In particolare, il modello HT-ZF9 rappresenta la prima soundbar a 3,1 canali al mondo compatibile con il formato Dolby Atmos. Utilizzate insieme ai TV Serie AF8 e XF90 compatibili con il formato Dolby Vision™3, oltre che al lettore Blu-Ray 4K Ultra HD (modello UBP-X700), le nuove soundbar promettono un’esperienza travolgente, fatta di spettacolari immagini 4K HDR unite alle più evolute tecnologie audio.