NVIDIA porta il PC Gaming su schermo gigante, grazie a un rivoluzionario display da gioco di grande formato.

Il PC gaming arriva su schermo gigante con BFGD, l’esclusivo display da gioco di grande formato presentato da NVIDIA. Realizzato in collaborazione con partner quali Acer, ASUS e HP, il BFGD è un display high-end 4K 120Hz HDR da 65″, che integra sia la tecnologia NVIDIA G-SYNC sia il più avanzato media streamer al mondo NVIDIA SHIELD, una combinazione in grado di garantire le migliori esperienze di gioco e di streaming su schermo gigante.

“I videogiocatori su PC necessitano di elevate prestazione e tempi di risposta istantanei, tutti aspetti che, sino a oggi, li limitavano ai tradizionali display da scrivania.”, ha dichiarato Matt Wuebbling, Head of GeForce Marketing di NVIDIA, che ha proseguito: “BFGD cambia le cose. Con le ultime tecnologie NVIDIA integrate in questo nuovo display, infatti, i giocatori su PC potranno godersi senza fastidiose latenze i propri titoli preferiti anche su grande schermo.”

Il cuore di BFGD: G-SYNC HDR

La recente tecnologia G-SYNC HDR è il cuore dei BFGD e si occupa della costante sincronizzazione del refresh rate a 120Hz del display con quella del titolo con cui si sta giocando. La tecnologia, G-SYNC Variable Refresh Rate, assicura un’esperienza di gioco senza precedenti a livello di immersività, fluidità e reattività su display di queste dimensioni.

Inoltre, il display 4K HDR dispone di retroilluminazione diretta, luminanza di picco di 1.000 nit e color gamut DCI-P3 per assicurare una qualità delle immagini allo stato dell’arte.

Latenze ultra-low per il gaming

Nulla è più importante per i giocatori di un gameplay reattivo. La tecnologia G-SYNC porta gli stessi livelli di latenza ultra-low dei monitor gaming G-SYNC su BFGD sia quando si gioca su PC, sia su Android, su console oppure anche se si utilizza la tecnologia NVIDIA GameStream da un PC desktop o laptop.

Streaming su grande schermo

L’integrazione di SHIELD, basata su Android TV, sui BFGD consente ai gamer di passare facilmente dai videogiochi ad altre forme di intrattenimento. Il pad e il telecomando SHIELD in dotazione consentono poi di navigare e avere accesso alle più importanti app per lo streaming, tra cui Netflix, Amazon Video eYouTube.

Grazie al supporto di Google Assistant sarà poi possibile gestire tutto anche tramite comandi vocali. La tecnologia G-SYNC HDR consente la riproduzione di video al frame rate nativo, tra cui 23,976, 24 e 25 FPS. Ciò fa sì che il refresh rate dello schermo corrisponda al frame rate della fonte video, eliminando le interpolazioni e mostrando i contenuti video nelle migliori condizioni.

Disponibilità e prezzi

I nuovi BFGD sono disponibili, solo su appuntamento, per demo hands-on al CES 2018 presso la gaming suite di NVIDIA e nello spazio espositivo ASUS ROG, entrambi all’hotel The Wynn di Las Vegas, e in occasione degli eventi stampa di HP Pepcom e Showstoppers, che si terranno rispettivamente Lunedi e Martedì sera. La disponibilità sul mercato è prevista per la prossima estate, quando verranno annunciate anche le specifiche tecniche e i prezzi.