Nikon Filmmaker Kit, dedicato ai videomaker

Nuovo kit Nikon dedicato ai filmmaker e videomaker, indispensabile per chi vuole eseguire le riprese con il sistema mirrorless Nikon.

Nikon Z 6 Filmmaker Kit

Il Kit Nikon Filmmaker è composto da tutti quegli strumenti utili per produrre rapidamente filmati di alta qualità, consentendo ovviamente una personalizzazione con ulteriori componenti in base alle proprie preferenze.

I primi due elementi che compongono il Nikon Filmmaker Kit sono la fotocamera mirrorless Nikon Z 6 e l’adattatore FTZ, che consente la perfetta integrazione della camera con gli obiettivi NIKKOR con innesto a baionetta F-mount, offrendo in questo modo video 4K a pieno formato di altissima qualità a bit-rate elevati. L’avanzata funzione di stabilizzazione ottica VR gestita su 5 assi dal sensore di immagine nel corpo camera di Nikon Z 6, inoltre, lavora in combinata con il VR elettronico per garantire riprese perfette.

È anche supportato l’Atomos Open Protocol, al fine di consentire una perfetta integrazione con l’Atomos Ninja V incluso. Entro fine anno, poi, verrà rilasciato un aggiornamento firmware che supporterà la registrazione ProRes RAW di Apple dall’uscita RAW della fotocamera in caso di utilizzo di Atomos Ninja V, garantendo la massima flessibilità nella gradazione tonale gestita in color grading.

Altro elemento decisamente importante è il telaio “video cage” per fotocamera a sgancio rapido SmallRig, dotato di un’impugnatura di montaggio superiore per ottenere immagini in movimento più fluide e facilità di inseguimento dei soggetti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE