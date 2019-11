Amazon presenta la nuova Blink XT2 – La videocamera di sorveglianza smart per esterni ed interni di nuova generazione con una maggiore durata della batteria, audio bidirezionale e rilevazione avanzata del movimento

Videocamera Blink XT2

Blink XT2 è la videocamera di sorveglianza smart di nuova generazione per esterni/interni, alimentata a batteria, con uno schermo HD da 1080p, che ora offre un audio bidirezionale. Con la nuova esclusiva tecnologia chip di Blink, Blink XT2 raddoppia il tempo di utilizzo di Blink XT originale con un singolo set di batterie e migliora la rilevazione avanzata del movimento. Inoltre, Blink XT2 è priva di cavi, un aspetto che facilita l’installazione all’interno o all’esterno, per una copertura completa e la massima tranquillità. Da oggi Blink XT2 è disponibile per l’acquisto, a partire da soli 109.99 EUR con archiviazione sul cloud senza costi aggiuntivi e senza canoni mensili o contratti di servizio obbligatori. I nuovi clienti possono acquistare un sistema di avviamento, comprensivo di Blink XT2 e del modulo Blink Sync richiesto, per 119.99 EUR.

Blink XT2 è il primo dispositivo a presentare l’esclusiva tecnologia chip di Blink, che lo rende ancora più efficiente. Blink XT2 è in grado di registrare fino a 80.000 secondi di video con un singolo set di batterie AA al litio, il doppio rispetto al suo predecessore Blink XT, se utilizzata per Live View e registrazioni attivate dal movimento – il tutto con un solo set di batterie che dura circa due anni. Offre inoltre la rilevazione avanzata del movimento, comprese zone di microattività personalizzabili per una rilevazione del movimento più precisa e meno falsi avvisi di movimento, in modo da poter essere allertati solo dei movimenti rilevanti.

Prezzi e disponibilità

La nuovaBlink XT2 è disponibile a partire da appena 109,99 EUR con archiviazione sul cloud senza costi aggiuntivi e senza contratti mensili. Per utilizzare Blink XT2 è necessario un modulo Blink Sync. I clienti senza un modulo Blink Sync possono scegliere di acquistare un sistema con una videocamera Blink XT2 con un modulo Sync per 119,99 EUR, un sistema a due videocamere per 219.99 EUR, un sistema a tre videocamere per 299,99 EUR o un sistema a cinque videocamere per 459,99 EUR.