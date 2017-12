Editing video con Movavi

Il mondo dei video, attraverso social e piattaforme dedicate, è diventato il cuore pulsante della comunicazione web.

Movavi

La necessità di effettuare delle modifiche sui nostri filmati, o direttamente di realizzare filmati fotografici, video-tutorial con foto e elementi testuali, è diventata sempre più impellente e quotidiana, specialmente per chi opera nel settore della rete ma anche per chi, semplicemente, si dedica al mondo video per passione o per curare blog pagine personali.

Ecco che per tutte queste necessità nasce una app dedicata, facile da utilizzare e capace di offrire pacchetti differenti ritagliati esattamente sulle nostre esigenze; stiamo parlando di Movavi.

Modificare i nostri filmati e aggiungere audio di qualità

Movavi ci permette di modificare i nostri video nei modi più disparati. Una volta scaricata la app, ci troveremo a disposizione un potente software di editing video, capace di migliorare la qualità generale dei nostri filmati, ma anche di effettuare modifiche più sostanziali come tagli, montaggi e l’importantissima aggiunta di componenti audio ai nostri filmati.

Spesso, infatti, l’audio si muove separatamente dal filmato, necessitando una qualità superiore a quella che otteniamo dalle semplici riprese. Ecco che aggiungere un file audio al nostro girato diventa facilissimo con Movavi, il software di video editing che puoi scaricare qui.

Qualità video e montaggio professionale

Movavi ci permette quindi di svolgere tutte le operazioni fondamentali per la realizzazione di un video di qualità, un contenuto che uscirà fuori, dopo il dovuto lavoro, pronto per social e canali Youtube.

La peculiarità del software è quella di offrire le funzioni più importanti del mondo dell’elaborazione video all’interno di un solo prodotto. Con Movavi sarà quindi possibile ottenere video di qualsiasi genere, il tutto all’insegna della massima resa.

Un vero e proprio tool per registi quindi, che strizza l’occhio però anche alle realtà web e ad altri campi della creatività che fondono suoni, immagini e parole. Ecco quindi che ci troviamo di fronte a un software potente, utile ed estremamente adattabile alle nostre necessità, sia che siamo alle prese con la produzione di un vero e proprio film, di una web serie o di un documentario, che per i nostri contenuti personali o professionali, magari da mettere online sul nostro canale o sul blog che curiamo.