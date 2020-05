La nuova versione desktop di Facebook è più fresca e intuitiva, è stata progettata da zero utilizzando nuove tecnologie.

Facebook.com dopo (Light Mode)

La nuova versione desktop di Facebook è più fresca e intuitiva, è stata progettata da zero utilizzando nuove tecnologie.

Trova le cose più velocemente

Trova quello cerchi: Giochi, Video o Gruppi più velocemente grazie alla nuova navigazione semplificata. La home page si carica più rapidamente, così come più veloci sono i passaggi tra pagine. L’esperienza da desktop sarà quindi più simile a quella da mobile.

Gestisci Pagine, Gruppi ed Eventi facilmente

Con la nuova versione, è più semplice creare Eventi, Pagine, Gruppi e inserzioni. Potrai vedere in tempo reale l’anteprima di un nuovo Gruppo che stai creando, controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo. Il nuovo Facebook.com è più semplice e facile da usare, con le funzionalità che già conosci e ami. Vai al menu Impostazioni e fai clic su “Segnala un problema” se vuoi fornirci un feedback.

A rollout completato, nel corso delle prossime settimane, queste saranno le principali novità:

Look più pulito, testi più grandi: font più grandi e un layout semplificato semplificheranno le tue operazioni.

Guarda foto e video a tutto schermo: rimani aggiornato e commenta Storie, video e album grazie a un nuovo layout più coinvolgente.

Affatica meno la vista: la nuova modalità Sfondo Nero è meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza. Questa modalità riduce al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità.

Riduci i riflessi con la modalità Sfondo Nero

E' ora disponibile anche una versione meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza. Questa modalità riduce al minimo il riflesso dello schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità. Preannunciata durante lo scorso F8 , la nuova versione desktop di Facebook verrà progressivamente resa disponibile a tutti gli utenti. Più veloce e più facile da usare, è pensata anche per affaticare meno la vista grazie alla nuova modalità a sfondo nero. Il nuovo layout immersivo rende la modalità a Sfondo Nero perfetta per guardare video su Facebook Watch.

