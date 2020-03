“Le migliori strategie social da cui trarre ispirazione” è il GoWebinar di Luca La Mesa che si terrà alle ore 12 di giovedì 19 marzo sul blog di GoDaddy.

Uno dei pilastri del mondo digitale è rappresentato certamente dai social. Non è un caso che non ci sono strategie digitali che prescindono dall’utilizzo delle diverse piattaforme.

Grazie alla globalità del mondo digitale, è possibile prendere spunto da altri progetti per realizzarne uno nostro. ” Le migliori strategie social da cui trarre ispirazione ” è il GoWebinar di GoDaddy, il secondo pianificato durante tutto il 2020 che prevede una serie di iniziative analoghe a cadenza mensile.

Speaker dell’intervento Luca La Mesa, esperto di social media strategy e specializzato in innovazione tecnologica. Durante il suo intervento, Luca porterà alla luce alcuni casi di successo, nazionali ed internazionali. Spiegherà come attrarre i clienti e portare traffico verso il proprio sito web. Ma non solo. Luca risponderà a quesiti su come generare contenuti a misura di social e ad alto tasso di memorabilità, senza tralasciare problematiche che possono emergere nella gestione della strategia.

L’appuntamento per questo webinar gratuito è giovedì il 19 Marzo ore 12,00 in esclusiva sul blog di GoDaddy.

L’intervento può essere seguito anche sulla piattaforma Twitter con l’hashtag #gowebinar che potrà essere utilizzato per porre domande durante il webinar.

Con questa iniziativa GoDaddy promuove uno spazio virtuale intorno al quale scambiare idee con la finalità di implementare nuovi progetti, nuovi sogni, nuove possibilità. Durante l’anno, saranno proposti diversi temi nei webinar che si succederanno mensilmente e che verranno proposti da GoDaddy.

Gli argomenti si rivolgono a startupper o imprenditori di piccole e medie imprese che hanno bisogno di essere seguiti nella fase di lancio del progetto web. E così di va dalla SEO per le PMI, al GDPR, passando alla strategia social per ecommerce e all’advertising per le attività locali.