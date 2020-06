Ripartono i webinar mensili gratuiti di GoDaddy. Il 18 giugno è la volta del webinar “10 Consigli per far volare il tuo E-Commerce su Facebook” con Veronica Gentile.

Consigli e-commerce Facebook di Veronica Gentile

Quarto appuntamento per la formazione live di GoDaddy. Il 18 giugno, alle ore 12,00, in esclusiva sul blog di GoDaddy, sarà possibile assistere gratuitamente al webinar “10 Consigli per far volare il tuo E-Commerce su Facebook” con Veronica Gentile, una delle massime esperte italiane dell’argomento.

GoDaddy favorisce la conoscenza del web marketing grazie ad appuntamenti mensili che si occupano degli svariati argomenti del settore, trattati dai migliori esperti.

Il webinar di GoDaddy del 18 giugno

L’appuntamento del 18 giugno, in particolare, verte su alcuni consigli che la relatrice elargirà a chi si occupa di e-commerce che, nella fase pandemica, ha conosciuto una vera esplosione.

in particolare, durante il webinar, Veronica Gentile affronterà questi temi:

oltre la presenza: come dare la visibilità ad un sito di e-commerce;

far conoscere l’e-commerce al giusto pubblico, in modo più ampio possibile;

come utilizzare Facebook come piattaforma per vendere online;

come acquisire nuovi contatti e tramutarli in clienti.

E’ fuori dubbio che la piattaforma di Mark Zuckerberg sia adatta a costruire utenti profilati e realmente interessati al nostro business. La novità, tuttavia, che potrà essere meglio compresa seguendo questo webinar, è che la stessa piattaforma si presta per la vendita dei nostri prodotti.

La formazione di GoDaddy

I GoWebinar di GoDaddy hanno un taglio professionale in quanto si avvalgono dei migliori esperti del web marketing. Ogni mese, per tutto il 2020, vengono affrontati argomenti diversi, tutti in esclusiva sul blog di GoDaddy, in forma gratuita. Formarsi è necessari oper essere competitivi in un modo complesso e variegato come quello del digitale.

Chi è Veronica Gentile?

Speaker nei più noti eventi di settore e a oggi considerata come uno dei maggiori esperti di Facebook Marketing in Italia, Veronia Gentile è consulente per AdEspresso e Hootsuite ed ha lavorato per importanti brand nazionali e internazionali.

