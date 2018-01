Stampante multifunzione laser, Brother MFC-L2710DW

Lavorate in un ufficio? Allora conoscerete bene i suoni, molto spesso fastidiosi, che si susseguono nell’arco di una giornata lavorativa. Ora allora potete finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie al nuovo multifunzione laser 4 in 1 Brother MFC-

L2710DW.

Stampante Brother multifunzione MFC L2710DW

Il nuovo modello garantisce una silenziosità di stampa mai provata prima, mantenendo però elevate la velocità e la qualità di stampa dei documenti. Il livello di emissione acustica in decibel rappresenta infatti il valore minimo della categoria (inferiore a 50 dB).

Successore della stampante multifunzione laser MFC-L2700DW, tra i più venduti e apprezzati della sua categoria, il modello MFC-L2710DW rinnova i successi del precedente e offre funzionalità per tutte le esigenze.

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti e può essere installato e predisposto per l’uso in pochi minuti. Il modello MFC-L2710DW, ricco di funzionalità, si collega facilmente alla rete dell’ufficio. Grazie alla stampa fronte/retro in automatico, all’ampio cassetto carta da 250 fogli ed al toner opzionale ad alta capacità da 3.000 pagine, è possibile ridurre i costi di gestione e ottimizzare il flusso di lavoro. Le dimensioni compatte permettono di guadagnare spazio, senza più ingombri, per la massima comodità di utilizzo. È inoltre possibile usufruire di elevate velocità di stampa fino a 30 pagine al minuto e di un ampio alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli, per copie e scansioni ottimali. Non solo: è possibile condividere facilmente i documenti, effettuandone la scansione e inviandoli

direttamente tramite e-mail o salvandoli in SharePoint e verso altre destinazioni.

Per supportare l’esigenza di flessibilità, il modello MFC-L2710DW offre stampa e scansione da smartphone e tablet grazie alle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print.

Inoltre, con il WiFi Direct è possibile collegare la stampante ad un dispositivo mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot.

Ecco 5 buoni motivi per scegliere la nuova stampante multifunzione MFC-L2710DW

Performance migliorate: velocità di stampa fino a 30 pagine per minuto

Livello di rumorosità ridotto inferiore a 50 dB in stampa

Nuovo processore da 600 MHz in grado di gestire più operazioni simultaneamente e più velocemente

Nuovi toner ad alta capacità, fino a 3.000 pagine

Struttura più robusta e solida