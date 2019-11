SmartOffice PN30U, nuovo scanner di rete Plustek per Windows e Mac

Plustek PN30U, un compatto e flessibile network scanner, compatibile con Windows e Mac, creato per rispondere al meglio alle esigenze dei gruppi di lavoro di dimensioni piccole e medie.

Scanner Plustek PN30U_1

n grado di effettuare la scansione in fronte e retro di originali di diverso formato, dal biglietto da visita al classico A4, passando per i tabulati, questo nuovo scanner mette a disposizione un alimentatore ADF da 50 pagine che, insieme alla sofisticata tecnologia di prevenzione delle alimentazioni multiple iMFF (Multi-Feed Function), gli consente di arrivare a processare fino a 4.000 pagine per giorno.

Per soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza e assicurare la massima flessibilità, il nuovo PN30U offre la piena compatibilità sia con il mondo Windows, sia Mac, mentre i driver Twain di Plustek garantiscono la possibilità di utilizzarlo direttamente con tutti i software più diffusi.

Principali Caratteristiche Tecniche:

– 30ppm/60ipm (300 dpi a colori/scale di grigio)

– Alimentatore ADF da 50 pagine (fino a 4.000 pagine al giorno)

– Invio diretto delle immagini via Ethernet

– Possibilità di scansione di originali con lunghezza fino a 500 cm

Il nuovo scanner PN30U sarà disponibile al prezzo di 399 euro IVA inclusa.