Samsung : nuovi monitor 2019 per ambienti di lavoro moderni

Nuovi monitor Samsung per il mondo business e gaming

Samsung punta su design moderno e tecnologia all’avanguardia per i nuovi display 2019 presentando tre nuovi monitor: Samsung Space Monitor con l’esclusiva funzione Zero Height Adjustable Stand, CRG9 con schermo Super Ultra – Wide ad alta risoluzione e UR59C il primo monitor 4K UHD curvo da 32” ideale per gli sviluppatori di contenuti.

Space Monitor: design moderno, minimale e flessibile

Samsung Space Monitor propone un design elegante e funzionalità avanzate per consentire agli utenti di concentrarsi sul contenuto visualizzato sullo schermo. Il nuovo monitor, pensato per ambienti minimalisti, incorpora una soluzione salva spazio unica nel suo genere che offre un supporto a morsetto completamente integrato che si fissa alla scrivania e può essere inclinato avanti e indietro liberando spazio per una produttività ottimale. La funzionalità Zero Height Adjustable Stand di Samsung garantisce la massima versatilità per soddisfare qualsiasi preferenza di utilizzo grazie al supporto a braccio mobile e dal design minimale che può scomparire nella parte posteriore del monitor. Questo sistema consente di inclinare o appoggiare il monitor alla parete o abbassarlo fino alla superfice della scrivania.

Grazie alla confortevole regolazione ergonomica, al facile accesso alle porte e a un sistema di gestione dei cavi pulito e flessibile, Space Monitor si adatta alla forma e alla struttura di qualsiasi postazione di lavoro o home office. Il monitor, disponibile nei modelli da 27” con risoluzione QHD e da 32” con risoluzione 4K UHD, garantisce prestazioni elevate e un ricco set di funzionalità.

CRG9 da 49 pollici: il monitor per il gaming Super Ultra-Wide con risoluzione Dual QHD

Tra le novità del 2019 Samsung presenta CRG9, il primo gaming monitor Super Ultra-Wide ad alta risoluzione in formato 32:9 al mondo. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor CRG9 da 49 pollici ottimizza la velocità di elaborazione delle immagini eliminando la sfocatura degli elementi in movimento. Progettato per un’esperienza di gioco da pro-gamer, CRG9 dispone anche dell’avanzata tecnologia AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR, che garantisce una grafica estremamente fluida eliminando ogni lag e riducendo al minimo i disturbi delle immagini per arricchire l’esperienza di gioco degli appassionati.

Grazie alla risoluzione Dual QHD (5120×1440) e alla tecnologia HDR10, CRG9 porta la qualità dell’immagine oltre ogni aspettativa. Con una luminosità di picco di 1.000 nit il monitor dà vita a scene di gioco straordinariamente dettagliate, con neri più profondi e colori più brillanti. Inoltre, CRG9 combina la tecnologia HDR10, con funzionalità di Local dimming, e Quantum Dot per offrire contenuti spettacolari con un elevato contrasto e una gamma di colori eccezionalmente ampia, oltre a offrire una curvatura dello schermo di 1.800 mm e un campo visivo Super Ultra-Wide. Il monitor garantisce anche la massima flessibilità per il multitasking grazie alla funzionalità PBP (Picture-by-Picture) che consente la visualizzazione di due sorgenti video sullo stesso schermo. CRG9 è dotato di una porta HDMI, due Display Port, USB 3.0 e opzioni di connettività per le cuffie ed è anche disponibile con un supporto di minori dimensioni per garantire praticità e flessibilità nella postazione di ogni gamer.

UR59C: il primo monitor 4K UHD curvo da 32 pollici progettato per i creatori di contenuti

Ideale per gli sviluppatori di contenuti che desiderano versatilità e prestazioni elevate, UR59C da 32 pollici presenta un display curvo UHD con un rapporto di contrasto di 2.500:1 e una risoluzione 4K UHD (3840×2160) che supporta fino a un miliardo di colori. La curvatura 1500R garantisce un’esperienza davvero immersiva durante la creazione di contenuti e immagini artistiche, la visione di video o le sessioni di gioco, riducendo l’affaticamento degli occhi tipico del prolungato di utilizzo dei monitor tradizionali.

Disponibile nella colorazione Dark Blue Gray, UR59C ha un design super-sottile, con uno spessore di soli 6,7 mm e un rivestimento in tessuto nella parte posteriore. Il suo schermo senza cornici su 3 lati è sostenuto da un sottile ma robusto supporto in metallo V-Slim con una base composta due elementi che racchiude i cavi e riduce l’ingombro sulla scrivania.