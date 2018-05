BoomBox, speaker portatile con sistema d’illuminazione a LED

Caratterizzato da un design compatto e accattivante e in grado di offrire una sorprendente qualità audio accompagnata da coinvolgenti effetti luminosi multicolor, il nuovo BoomBox è ideale per animare una serata tra amici o per improvvisare una festa anche all’aperto.

BoomBox

BoomBox di Mediacom, è un nuovo e sorprendente speaker portatile che, grazie a dimensioni particolarmente ridotte e un peso di poco superiore al chilogrammo, può trovare facilmente posto in uno zainetto per essere sempre pronti a scatenare il divertimento ovunque ci si trovi. di, è un nuovo e sorprendente speaker portatile che, grazie a dimensioni particolarmente ridotte e un peso di poco superiore al chilogrammo, può trovare facilmente posto in uno zainetto per essere sempre pronti a scatenare il divertimento ovunque ci si trovi.

In grado di offrire una potenza sonora di ben 24W e dotato di un sistema d’illuminazione multicolore a LED in grado di creare sempre la giusta atmosfera, il nuovo BoomBox consente di ascoltare le playlist preferite da qualsiasi dispositivo compatibile Bluetooth o riprodurre brani nei formati MP3 o WMA presenti su schede micro SD o pen drive USB.

Semplicissimo da controllare, grazie alla presenza di una serie di tasti menù particolarmente pratici e intuitivi, questa nuova proposta Mediacom ha tra i suoi principali punti di forza l’estrema compattezza e leggerezza, che consentono di portare facilmente con sé BoomBox per scatenare il divertimento in occasione di un picnic o di un party anche all’aperto.

La presenza di una generosa batteria ricaricabile tramite USB assicura poi la possibilità di riprodurre musica per ore e ore senza la preoccupazione di dover ricaricare lo speaker durante la festa.

In contemporanea al lancio di BoomBox, Mediacom introduce a catalogo anche i nuovi SmartSound T5. Caratterizzati dall’accattivante rivestimento in tessuto disponibile in tre diverse colorazioni e dal pratico moschettone che consente di attaccarli facilmente anche allo zaino, questi piccoli speaker da 5W per 250 grammi di peso sono in grado di riprodurre musica tramite connessione Bluetooth, utilizzando l’ingresso audio o ancora i brani memorizzati su schede microSD e pen drive USB.

tablet. Dotati di microfono integrato per consentire l’utilizzo in VIVAVOCE e di una batteria ricaricabile in grado di offrire un’autonomia di funzionamento di tre ore e mezza, questi compatti e versatili speaker rappresentano il complemento ideale per smartphone

I nuovi BoomBox e SmartSound T5 saranno in vendita da fine Aprile con prezzi al pubblico rispettivamente di 49,99 e 29,99 Euro IVA inclusa.