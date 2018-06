ARCHOS Hello Connect, app che controlla gli oggetti con la voce

ARCHOS annuncia oggi la nuova partnership con Tuya Smart, precursore mondiale in materia di piattaforme AI/IoT, e svela ARCHOS Hello Connect.

ARCHOS Hello Connect

ARCHOS Hello Connect è un’applicazione che riunisce tutti gli oggetti connessi del quotidiano in un solo luogo. L’utente aggiunge i propri dispositivi connessi, li configura e crea scenari di routine per gestire facilmente lampadine, prese, riscaldamento, ara condizionata, ventilatori, videocamere di sorveglianza, etc. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, ARCHOS Hello Connect permette di controllare vocalmente la casa.

Da qui alla fine del 2018 ARCHOS presenterà una gamma completa di oggetti connessi per alimentare il proprio ecosistema intorno a ARCHOS Hello e ARCHOS Mate, gli assistenti quotidiani che attivano intelligenze artificiali e portano l’innovazione ad un livello superiore, associando l’immagine alla voce.

ARCHOS Smart WiFi Bulb sarà il primo accessorio disponibile e sarà venduto contemporaneamente al lancio di ARCHOS Hello. Prezzo a partire da 19,99€.