Toshiba presenta nuovi dispositivi E-Generation

Toshiba Portégé X30

Toshiba ha presentato sette nuovi dispositivi E-Generation, che offrono prestazioni e durata professionali per supportare gli utenti ovunque si trovino. La nuova serie di notebook business Toshiba è stata aggiornata dal punto di vista tecnologico per massimizzare performance ed efficienza, grazie all’integrazione dei processori Intel Core fino all’8a generazione. I nuovi notebook, annunciati oggi, sono Portégé X20W-E e X30-E, Tecra X40-E, A50-E e Z50-E, Satellite Pro A50-E e R50-E.

Caratterizzati da un design elegante, i nuovi notebook E-Generation offrono un’ampia gamma di funzionalità per garantire sicurezza, connettività e affidabilità avanzate. L’ampliamento del portfolio Toshiba dimostra ulteriormente la profonda esperienza dell’azienda nel settore dei PC B2B, offrendo dispositivi resistenti e progettati per essere ultra-mobile, ultra-sottili e ultra-leggeri senza compromettere potenza e performance.

Prestazioni potenti e professionali

La nuova gamma E-Generation è progettata per offrire versatilità, resistenza e prestazioni nel lungo periodo. Per esempio, il nuovo Portégé X30-E è dotato di touchscreen anti-riflesso e dell’innovativa tecnologia In-Cell Touch, che consente ai professionisti di navigare e interagire con i contenuti senza compromettere il design o il display del notebook. I dispositivi della nuova gamma sono disponibili con processori Intel Core™ fino all’8a generazione, garantendo potenza e prestazioni senza precedenti. Grazie alla RAM DDR4 (2400Mhz) e all’integrazione della nuova SSD da 1TB, i nuovi notebook offrono una velocità eccezionale.

“Il lancio dei nuovi dispositivi E-Generation dimostra ulteriormente la nostra ambizione nel fornire i notebook più veloci e potenti per i professionisti on-the-go”, ha dichiarato Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. “Le abitudini lavorative dei nostri clienti sono in continua evoluzione, per questo cerchiamo di offrirgli lo stesso livello di performance, indipendentemente da dove stanno lavorando. La nostra nuova gamma fornirà un perfetto mix tra elevate prestazioni, sicurezza, mobilità e connettività – ed è ideale per gli utenti business di oggi”.

Sicuro e connesso

La gamma E-Generation è progettata per proteggere i dati di business, grazie alle funzionalità integrate di sicurezza. Tutti i nuovi Portégé e Tecra così come i Satellite Pro A50-E sono dotati di SecurePad, un touchpad con lettore di impronte digitali. Inoltre, i Portégé X20W-E e X30-E e i Tecra X40-E integrano la webcam-IR per l’autenticazione facciale attraverso Windows Hello o Intel Authenticate. Grazie al BIOS proprietario Toshiba e alla crittografia TPM 2.0, gli utenti sono ulteriormente protetti, il rischio di interferenza da terze parti, che rende il prodotto più vulnerabile, è ridotto in modo significativo.

Per massimizzare la connettività, i Portégé X20W-E e X30-E e Tecra X-40-E offriranno il supporto integrato LTE.

Portabilità e affidabilità premium

All’interno di un design sottile ed elegante, la nuova gamma di notebook Toshiba offre agli utenti professionali potenza e resistenza, consentendo di lavorare per tutta la giornata grazie all’eccezionale durata della batteria.

I notebook della serie X hanno un design ultra-sottile: il Portégé X20W-E ha uno spessore di soli 15,4mm e un peso di 1,1kg, il Portégé X30-E ha un profilo di 15,9mm e un peso di appena 1,05kg mentre il Tecra X40-E solo 16,9mm e un peso di 1,25kg.

Disponibili con un sottile chassis in magnesio, questi notebook si contraddistinguono per un design a nido d’ape, che ne aumenta la resistenza e la sicurezza.

Tutti i notebook Toshiba hanno superato i rigorosi test indipendenti HALT (Highly Accelerated Life Test), che simulano tre anni di utilizzo per garantire affidabilità e resistenza richieste dall’utilizzo quotidiano dei notebook in ambito professionale.