Sony ha annunciato oggi il lancio di Xperia L4, modello entry level che si aggiunge alla gamma di smartphone dedicati all’intrattenimento.

Grazie al rapporto 21:9 è possibile visualizzare una quantità maggiore di contenuti senza dovere scorrere verso il basso. Inoltre, l’interfaccia utente multi-finestra di Sony consente di aprire e usare due diverse app in contemporanea, senza problemi di spazio sullo schermo. La funzionalità Side Sense permette invece di accedere facilmente alle app preferite.

Schermo ampio da 6,2” con rapporto di visualizzazione 21:9 per maggiore facilità di navigazione e multi-tasking produttivo

Tripla fotocamera con effetto bokeh per dare libero sfogo alla creatività

Batteria a lunga durata da 3580 mAh con ricarica rapida

Ampio display 21:9 per un look elegante e una maggiore produttività

Ultimo arrivo nella serie L di Sony, Xperia L4 si caratterizza per l’ampio display 21:9 da 6,2” dal design elegante e compatto, creato per essere tenuto facilmente nel palmo di una mano. Grazie al rapporto 21:9 è possibile visualizzare una quantità maggiore di contenuti senza dovere scorrere verso il basso. Inoltre, l’interfaccia utente multi-finestra di Sony consente di aprire e usare due diverse app in contemporanea, senza problemi di spazio sullo schermo. La funzionalità Side Sense permette invece di accedere facilmente alle app preferite.

Espandi le tue abilità fotografiche

Xperia L4 è il primo prodotto della serie L di Sony a integrare una tripla fotocamera con obiettivo principale da 13 MP, obiettivo ultragrandangolare da 5 MP e “depth camera” da 2 MP, con cui esprimere al massimo la tua creatività e scattare fotografie artistiche di elevata qualità dai meravigliosi effetti bokeh.

Passando da grandangolare a ultragrandangolare puoi acquisire il quadro completo dell’immagine e ottenere facilmente qualsiasi tipo di scatto, da splendidi paesaggi a bellissimi ritratti.

Infine, grazie al display 21:9 è possibile registrare video e acquisire foto con un incredibile rapporto di 21:9.

Batteria a prova di stress

La batteria a lunga durata da 3.580 mAh con ricarica rapida ti accompagnerà senza problemi anche nelle giornate più impegnative, per permetterti di fare tutto ciò che ami.

La tecnologia di Sony Xperia Adaptive Charging monitora il telefono durante la fase di carica per assicurarsi che la batteria non si sovraccarichi né danneggi.

Disponibilità

Xperia L4 sarà disponibile in due colori (nero e blu) in mercati selezionati a partire dalla primavera 2020.