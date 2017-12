Regalati una vacanza senza stress, parti con l’app Voyage Privé

È ormai ben noto per essere il primo club di vendita privata on line di viaggi e vacanze di lusso. Ed è un’autentica manna dal cielo per chi ama viaggiare spesso, o magari anche solo regalarsi qualche weekend durante l’anno per interrompere la routine e ricaricare le energie.

app Voyage Privé

Essere soci di Voyage Privé è fondamentale per concedersi a cuore leggero, ma senza svuotare il portafoglio, vacanze da sogno in ogni angolo del mondo. Prezzi economici, location da favola e super organizzazione sono le caratteristiche che contraddistinguono i viaggi Voyage Privé.

Ma facciamo un passo indietro. Prima di potere partire per la vacanza dei tuoi sogni devi scaricare gratuitamente da iTunes o da Google store la nuova App Voyage Privé. Una volta che l’hai installata sul tuo telefono o sul tuo tablet, puoi accedere in ogni momento del giorno e della notte all’universo di vacanze di lusso proposte sul sito: operatori esperti selezionano e contrattano per i soci del club le migliori occasioni di viaggio riuscendo a proporre vacanze con sconti che arrivano fino al 70 per cento del prezzo di listino.

In pratica, con il budget che hai a disposizione puoi permetterti un viaggio che vale il doppio se non addirittura il triplo di quello che spendi.

Vai dove vuoi tu e parti quando vuoi

Una settimana alle Maldive o un weekend lungo in una capitale Europea. Qualche giorno di relax e sport tra piste da sci e wellness Spa oppure un tour nella cultura e nei colori dei paesi asiatici. Con l’app Voyage Privé non devi porre limiti alla fantasia, e tantomeno farti frenare da limiti di prezzo. Basta scorrere le occasioni che variano giornalmente per destinazione e tipologia, e scegliere quella che più attira. Tanto ovunque tu vada avrai la garanzia che:

l’albergo o il villaggio selezionato è sempre e comunque una struttura di livello alto, 4 o 5 stelle;

i prezzi proposti sono un’occasione unica e sempre vantaggiosa.

Ovviamente, proprio perché sono viaggi di lusso a prezzi stracciati, le offerte non durano per sempre. Le trovi sull’app Voyage Privé per un periodo limitato, in genere si tratta di una settimana, durante il quale puoi procedere con la tua prenotazione. Con la comodità di poter personalizzare la date di partenza e di ritorno e anche la durata del soggiorno, in base alle tue esigenze.

Trova altri viaggiatori sulla pagina Facebook Voyage Privé

Per aiutarti a scegliere consapevolmente la tua vacanza, ogni offerta che trovi con l’app Voyage Privè è corredata da fotografie e schede complete di ogni informazione e descrizione della località scelta e della struttura alberghiera selezionata. Inoltre, insieme all’indicazione chiara del costo totale del viaggio, con anche inclusi i trasferimenti se lo si desidera, sono indicati con molta chiarezza tutti i servizi inclusi nel prezzo e quelli che eventualmente è possibile aggiungere. Ma se vuoi la prova del nove e prima di prenotare desideri tutte le certezze, ti conviene seguire la pagina Facebook Voyage Privé. Lì trovi tante altre persone che come te amano viaggiare, persone che già utilizzano l’applicazione e che già hanno provato gli alberghi selezionati e sono pronti a darti consigli e pareri sulle loro esperienze di viaggio. La community Voyage Privé è infatti molto numerosa e in costante crescita: sono ormai oltre due milioni le persone che frequentano la pagina Facebook Voyage Privé per scambiarsi suggerimenti e cercare idee per vacanze da sogno, perfette ed economiche.

L’altro vantaggio di diventare fan è quello di essere sempre aggiornato in tempo reale sui viaggi in offerta. Ogni giorno infatti vengono pubblicati post con le fotografie delle località e dei lussuosi resort che Voyage Privé seleziona per rendere speciali e confortevoli le vacanze dei propri soci.

Servizio su misura e pagamenti sicuri

A volte basta proprio solo vedere il post giusto al momento giusto per trovare l’ispirazione che stavi cercando e programmare una vacanza su misura per te. E se invece hai le idee fin troppo chiare sulla destinazione ma non trovi ancora l’occasione per partire, non perderti d’animo. Con l’app Voyage Privé puoi segnalare la località in cui ti piacerebbe andare e creare così le notifiche personalizzate per non perdere le migliori occasioni nelle tue destinazioni preferite. Una volta avvisato che quello che stavi cercando è arrivato, puoi prenotare direttamente dalla applicazione che, con il sistema di pagamento sicuro, permette di eseguire le proprie transazioni in completa tranquillità.