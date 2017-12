Razer Phone arriva in Italia in esclusiva con 3

3 porta in Italia Razer Phone, lo smartphone Android per veri “gamers”, che offre performance di grande qualità per l’intrattenimento.

Razer Phone

Razer Phone è una novità per il mercato italiano. E’ il primo smartphone con schermo UltraMotion a 120Hz, una grafica fluida e un audio di qualità cinematografica, grazie alle casse stereo frontali powered by Dolby ATMOS con due amplificatori dedicati e musica di qualità professionale sulle cuffie, certificato da THX. E’ dotato di processore Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform, di RAM da 8 GB e di doppia telecamera da 12MP con di lente grandangolare f1.7 e teleobiettivo 2x per scattare foto perfette. Il telefono è inoltre caratterizzato da una batteria 4,000 mAh che consente di giocare tutto il giorno.

Con l’arrivo di Razer Phone nel proprio portfolio prodotti, 3 si conferma come brand all’avanguardia nelle scelte tecnologiche, come anche espresso dal pay-off “the future you want” e dai valori di trasparenza, innovazione e tecnologia che lo contraddistinguono.

ALL IN Master Special, in versione “3 Christmas Special Edition”, prevede il Razer Phone incluso nell’offerta a 25 euro al mese, con minuti illimitati, 1000 sms e 30 GIGA con GIGA Bank, il servizio innovativo che permette di accumulare i giga non utilizzati ed usarli secondo le proprie necessità. In più l’offerta include gratuitamente tre mesi di Netflix, per vedere le serie TV del momento su tutti i dispositivi.

Michiel J. Van Eldik, Chief Digital Officer di Wind Tre dichiara: “Siamo orgogliosi di portare una importante novità come Razer sul mercato italiano. Vogliamo ripetere il successo che Razer ha avuto, insieme a 3, in UK con lunghe code davanti ai negozi in occasione del lancio. Razer, attraverso la sua gaming community – aggiunge Van Eldik – ha una significativa base fedele di fan e in continua crescita. Siamo senz’altro soddisfatti, quindi, che Razer abbia scelto 3 come partner esclusivo in Italia”.