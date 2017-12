Offerte Wind per Natale

Quali sono le offerte di Wind per il Natale?

Wind per Natale raddoppia le proprie offerte, caratterizzate da assenza di extra costi, da internet illimitato, da hot spot e SMS My Wind inclusi.

L’offerta All Inclusive Unlimited raddoppia con minuti illimitati, 1000 sms e 10 Giga per 6 mesi, a 12 euro al mese.

Wind Magnum e Wind Magnum Pro sono le offerte dedicate a chi desidera 2 sim e il doppio dei Giga “FULL SPEED” da condividere per 6 mesi. Wind Magnum ha minuti illimitati e 20 Giga “FULL SPEED” al costo di 14,90 euro ogni 4 settimane. Tutto raddoppia anche per i clienti con Partita IVA: minuti illimitati e 40 Giga “FULL SPEED” a 19,90 euro, per rendere ancora più semplici le comunicazioni tra professionisti.

Inoltre, con All Inclusive Unlimited, Wind Magnum e Wind Magnum Pro, acquistando un Samsung Galaxy, il raddoppio vale un anno. Con ricaricabile e con abbonamento è disponibile Samsung Mobile Care, il servizio Samsung a copertura dei danni accidentali allo smartphone, valido per 12 mesi. Samsung Mobile Care è attivabile compilando un form su Samsung Members e tutte le informazioni sul prodotto sono disponibili su Wind.it.

In vista del Natale, i clienti con ricaricabile e abbonamento potranno scegliere, grazie alla collaborazione tra Wind e Findomestic, uno Smartphone o uno Smart Device con rate a partire da 8 euro, tasso e anticipo zero, con addebito in conto corrente o con bollettino postale.

Per i clienti con ricaricabile, che desiderano esplorare l’universo del web al doppio della potenza, Giga Max Limited Edition prevede 20 Giga “FULL SPEED” da utilizzare in 3 mesi, ad un costo unico di attivazione di 9 euro.

Inoltre, anche le offerte internet raddoppiano a 10 Giga, 20 Giga, 40 Giga, 60 Giga “FULL SPEED” con Internet Illimitato a partire da 8 euro, per 6 rinnovi con ricaricabile e per 6 mesi con abbonamento e Partita IVA.

Per la domotica e la sicurezza della propria casa, nasce l’innovativa offerta WIND SMART SECURITY. La scadenza prolungata della sim, l’inoltro gratuito degli sms di servizio su un numero di telefono preferito e la ricarica automatica consentiranno di gestire la sicurezza di antifurti, cancelli, caldaie ed altri dispositivi ‘IoT’ senza pensieri. WIND SMART SECURITY offre 50 minuti, 250 sms e 500 Mb “FULL SPEED” con rinnovo mensile, al costo di 24,90 euro per un anno.

Infine, continua la Promo Ricarica VEON che premia i clienti che ricaricano da App VEON con 1 giga gratis da utilizzare entro 4 settimane.