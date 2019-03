Nuovo smartphone G4 della NUU Mobile: prezzo e caratteristiche

Il nuovo smartphone premium di NUU Mobile, il G4, presenta potenza, performance e tecnologia AI, ad un prezzo incredibile.

Il G4, il suo nuovo attesissimo dispositivo, su cui punta tantissimo. Dotato dell’ultima release del sistema operativo targato Google (Android 9.0 Pie), una fotocamera con Intelligenza Artificiale, uno schermo da 6.2 pollici ed una doppia opzione di memoria da 64GB e 128GB, il nuovissimo modello NUU Mobile sarà disponibile in primavera al prezzo di 349€ .

Il G4 è dotato di un potentissimo e sofisticato comparto fotografico, reso incredibile dalla presenza dell’AI che assiste la doppia fotocamera posteriore, 16 + 8 megapixel, ed una fotocamera frontale da 16 megapixel.

La perfetta sinergia tra l’intelligenza artificiale e le specifiche della camera permette una incredibile ed automatica ottimizzazione delle immagini e dei soggetti fotografati, dal cibo, alle persone sino agli animali. Oltre le incredibili features del comparto fotografico, il G4 è dotato di una memoria RAM (6GB) che è persino superiore ad alcuni modelli di computer portatili, di una ricarica wireless ed uno stupefacente, elegante e resistente design che è quasi impossibile da rovinare con graffi o rotture.

Il dispositivo sarà disponibile in versione Blu, Nera ed una edizione limitata in ceramica bianca presto disponibile, che è bene non perdersi.

Una potente batteria da 3.750 mAh assicura un utilizzo del G4 durante il corso di tutta la giornata, e grazie ad una ricarica veloce a 18 watt ed una ricarica wireless a 10 watt, è semplicissimo da ricaricare.

Il G4 girerà con Android 9.0 Pie, l’ultima versione del sistema operativo di casa Google, che regala all’utente la possibilità di utilizzare nuove features in termini di usabilità oltre un sistema flessibile della batteria.