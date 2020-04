Huawei P40 è uno smartphone creato per appassionati della fotografia. Con il sensore CMOS più grande di Huawei, offre fotografie in super definizione.

Huawei P40

Huawei P40 è uno smartphone creato per appassionati della fotografia. Con il sensore CMOS più grande di Huawei, la serie Huawei P40 offre fotografie in super definizione per tutto il giorno con potenti fotocamere, prestazioni 5G ad alte prestazioni e design all’avanguardia.

Huawei P40 Pro +, Huawei P40 Pro e Huawei P40, sono i nuovi smartphone di punta della serie Huawei P40 con design all’avanguardia e innovazioni rivoluzionarie per le fotocamere che espandono radicalmente le possibilità di scattare foto e acquisire video da dispositivi mobili.

Huawei P40, fotografia prima di tutto

La serie Huawei P40 continua l’eredità della serie di eccellenza nell’imaging. L’ampio sensore da 1 / 1,28 pollici ha una dimensione dei pixel radicata che misura 2,44 μm per aumentare enormemente l’assunzione di luce per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, mentre un nuovo design periscopio realizza uno zoom ottico reale 10x.

La serie Huawei P40 è alimentata da Kirin 990 5G e supporta 5G ad alta velocità e Wi-Fi 6 Plus. L’hardware avanzato è incorporato in un involucro bello e compatto con il display Huawei Quad-curve Overflow Display che offre fluidità e reattività eccezionali.

Richard Yu, CEO di Huawei Consumer BG, ha dichiarato: “La serie HUAWEI P ha sempre riguardato l’estetica innovativa e reso accessibile l’hardware di imaging di alta qualità, rappresentando il meglio del design e della tecnologia industriale. Con un sensore eccezionale, sistemi di telecamere che abbiamo progettato in collaborazione con Leica, potente chipset e motore Huawei XD Fusion, la serie Huawei P40 esemplifica la nostra attenzione e offre un’esperienza di Super Definizione per tutto il giorno per aiutare i consumatori a realizzare la loro visione creativa “.

Ottica Leica

Nella serie P40 di Huawei è integrato il sistema avanzato Leica Ultra Vision, disponibile nelle configurazioni a tripla fotocamera, quad-camera e penta-camera. Huawei P40 offre risultati fotografici eccezionali con obiettivi ultra grandangolari, grandangolari e teleobiettivi. Huawei P40 Pro presenta un’evoluzione della Leica Quad Camera con una più potente fotocamera Ultra Wide Cine e ToF insieme allo zoom SuperSensing 50x. Huawei P40 Pro + consente ai consumatori di vedere senza precedenti l’array SuperZoom, che supporta uno zoom ottico reale 10x e uno zoom digitale massimo 100x.

Sensore Huawei Ultra Visio

Il sensore Huawei Ultra Vision incluso nella serie completa Huawei P40 è il sensore CMOS più grande di Huawei fino ad oggi. Misura 1 / 1,28 pollici in diagonale, supporta il binning dei pixel per raggiungere una dimensione dei pixel di 2,44 μm e Full Pixel Octa PD AutoFocus per la messa a fuoco ad alta velocità in qualsiasi momento della giornata, mentre il motore Huawei XD Fusion integra ed elabora i dati da più telecamere per generare un miglioramento completo della qualità delle immagini.

Il tono e la consistenza della pelle sono riprodotti fedelmente da un nuovo sensore di temperatura del colore multi-spettro e algoritmo AI AWB che aumenta la precisione del colore del 45 percento. Gli algoritmi di deep learning forniscono ottimizzazioni del ritratto in tempo reale che migliorano l’illuminazione e i dettagli. Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro + hanno una fotocamera AF da 32 MP e una fotocamera con profondità IR che supportano la riproduzione autofocus e Bokeh per offrire gli stessi straordinari effetti ritratto che sono la firma dei dispositivi Huawei, nonché IR Face Unlock per lo sblocco del dispositivo anche in condizioni di scarsa illuminazione condizioni. La serie Huawei P40 introduce anche Huawei Golden Snap, che include AI Best Moment, una nuova funzione di fotografia intelligente che sceglie i migliori fotogrammi da un’immagine in movimento. AI Remove Passerby e AI Remove Reflection possono eliminare i soggetti indesiderati e il bagliore della cornice.

Zoom ottico

Huawei P40 Pro avvicina i soggetti lontani con zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale massimo 50x. Per la prima volta in assoluto, la fotocamera con teleobiettivo ottico 5x di Huawei P40 Pro include un array di filtri colorati RYYB per aumentare l’assunzione di luce e migliorare la qualità degli scatti ingranditi. Huawei P40 Pro + ha una matrice SuperZoom 100x con un nuovo design periscopio che riflette la luce cinque volte, estendendo il percorso della luce del 178 percento per supportare lo zoom ottico 10x reale. La telecamera Ultra Vision Wide e l’array SuperZoom stabilizzati otticamente lavorano in sinergia con l’IA per realizzare Triple OIS + AIS per una stabilizzazione di foto e video notevolmente migliorata.

Videocamera tascabile Huawei

La fotocamera cinematografica ultra larga da 40 MP in Huawei P40 Pro eHuawei P40 Pro + ha una lunghezza focale equivalente a 18 mm e un sensore da 1 / 1,54 pollici che supporta le proporzioni 3: 2. La tecnologia Fusion SedecimPixel è integrata in questa fotocamera per supportare il binning 16 in 1 pixel, producendo super pixel che misurano 4,48 μm per aumentare la sensibilità alla luce fino a ISO51200 e consentire l’acquisizione di video Ultra Slow Motion a 7680 fps.

La serie Huawei P40 supporta effetti Bokeh in tempo reale per i video. Simile ai risultati di un obiettivo ad ampia apertura, questa funzione aggiunge Bokeh progressivo per evidenziare il soggetto principale del filmato. La teleobiettivo è in grado di catturare filmati zoom di alta qualità e video time-lapse in 4K. Lo zoom direzionale audio, disponibile su HuaweiP40 Pro e Huawei P40 Pro +, consente agli utenti di ingrandire una sorgente audio e amplificarne il suono allo stesso tempo.

Huawei, design senza precedenti

Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro + sono dotati del display di overflow quad-curve Huawei. Ispirato all’arte del movimento, il display assume un bordo curvo su tutti e quattro i lati, creando una forma che ricorda l’acqua sulla cuspide di traboccare dal bordo di una tazza piena. Le cornici super strette e gli angoli arrotondati aerodinamici assicurano una presa ergonomica e un aspetto quasi senza bordi, mentre un lettore di impronte digitali integrato sullo schermo offre un’autenticazione biometrica più veloce del 30%.

Disponibile in tre finiture di vetro lucido, Ice White, Deep Sea Blue e Black e due innovative finiture in vetro refrattario opaco, Blush Gold e Silver Frost, Huawei P40 Pro e Huawei P40 trasudano eleganza classica da ogni angolazione. Huawei P40 Pro + presenta uno pannello posteriore in ceramica nano-tech che viene cotto e lucidato per garantire che resista alla prova del tempo con una durata incredibile e uno stile senza tempo. Questo design unico è disponibile in due colori: bianco ceramico e nero ceramico.

Huawei, 5G completamente connessa

La serie Huawei P40 è alimentata da Kirin 990 5G per offrire connettività 5G integrata con il supporto banda 5G più completo, prestazioni AI robuste ed efficienza energetica. La reattività di visualizzazione e l’esperienza di gioco sono portate al livello successivo dal motore di rendering grafico aggiornato che sfrutta al massimo il pannello a 90 Hz su HUAWEI P40 Pro e Huawei P40 Pro +. La tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160 MHz presente nella gamma completa offre connettività ad alta velocità con supporto per la velocità di trasmissione teorica di picco a 2400 Mbps. La Huawei SuperCharge wireless da 40 W leader del settore è disponibile su Huawei P40 Pro + per una ricarica rapida e pratica. Il chipset è dotato di headroom termico per offrire prestazioni eccezionali dagli avanzati sistemi di raffreddamento, incluso il sistema SuperCool 4 in 1 su misura in Huawei P40 Pro +.

Sistema operativo EMUI 10.1

Il sistema operativo EMUI 10.1 introduce una serie di nuove funzionalità che consentono una vita AI più ricca e più fluida. Huawei MeeTime supporta la videochiamata Full HD 1080 p su smartphone Huawei, tablet e Huawei Vision TV e offre una qualità delle immagini nitida anche in condizioni di scarsa luminosità o segnale debole. Gli utenti possono anche condividere lo schermo del telefono con l’interlocutore durante la videochiamata e contrassegnare le note per condividere rapidamente pensieri.

Huawei Share facilita il trasferimento di file ad alta velocità tra smartphone e altri dispositivi come tablet e PC. Con Huawei Share sulla serie Huawei P40, i consumatori possono trasmettere musica in streaming a un altoparlante intelligente, avviare la proiezione dello schermo e connettersi al Wi-Fi toccando il dispositivo cui desiderano connettersi con il proprio telefono. La nuova funzionalità aggiunta alla Collaborazione multischermo consente agli utenti di rispondere facilmente alle chiamate video o vocali in vivavoce direttamente tramite il PC e di aprire file e collegamenti ipertestuali sullo smartphone con applicazioni native per PC per una maggiore produttività.

App globali Huawei

Lavorando in stretta collaborazione con sviluppatori globali, Huawei offre una vasta gamma di app globali e locali su AppGallery, il mercato ufficiale delle app di Huawei. Gli utenti possono inoltre usufruire di una ricca libreria di supporti di intrattenimento di qualità su Huawei Video, Huawei Music e Huawei Reader, con nuove aggiunte dei principali fornitori di contenuti aggiunte su base continua.

Oltre alla serie Huawei P40, Huawei ha anche lanciato Huawei WATCH GT 2e, Huawei Sound X e gli ultimi occhiali Huawei X GENTLE MONSTER Primavera / Estate 2020, arricchendo ulteriormente il suo portafoglio di prodotti di tutti gli scenari progettati per aiutare i consumatori a vivere un mondo migliore vita digitale.

