Cuffie Sony WF-1000XM3 con eliminazione del rumore

Nuove cuffie Sony WF-1000XM3, totalmente wireless. La tecnologia di eliminazione del rumore Sony viene ulteriormente migliorata grazie al processore Noise Cancelling HD QN1e e alla tecnologia Dual Noise Sensor

cuffie sony antirumore

Le cuffie Sony WF-1000XM3 sono dotate della tecnologia Dual Noise Sensor che cattura il rumore e del processore di eliminazione del rumore HD QN1e, che lo elimina, in modo che niente possa distrarre dall’ascolto. Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor, due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, catturano tutti i suoni ambientali circostanti. A questo punto interviene il processore di eliminazione del rumore HD QN1e, che crea un’onda sonora inversa per compensare i fastidiosi suoni di fondo. Oltre a cancellare i suoni su quasi tutte le frequenze, il processore consuma anche una quantità minore di energia. Gli auricolari fanno scomparire qualsiasi suono esterno, dal fastidioso rumore delle cabine dell’aereo al trambusto della città: niente potrà più distrarre dalla musica.

Audio sorprendente

Le cuffie WF-1000XM3 offrono l’altissima qualità sonora che contraddistingue la famiglia 1000X, per ascoltare i brani proprio come sono stati concepiti dall’artista. Il processore di eliminazione del rumore HD QN1e contribuisce ulteriormente all’incredibile acustica, grazie all’elaborazione del segnale audio a 24 bit e al convertitore audio DAC con funzionalità di amplificazione. La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX™) esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio simile a quello ad Alta Risoluzione. Che si ascolti un brano o si guardi un bel film durante gli spostamenti quotidiani, con le nuove cuffie si sarà completamente immersi in un suono di qualità ineccepibile, così che i trasferimenti possano trasformarsi in una piacevole fuga dal rumore circostante.

Totalmente wireless, totalmente liberi

Il design totalmente wireless delle cuffie WF-1000XM3 consente di muoversi in assoluta libertà, senza l’ingombro di fastidiosi cavi. Le dimensioni compatte e leggere degli auricolari lasciano comunque spazio a un processore BLUETOOTH® di nuova generazione. Di norma la trasmissione audio via BLUETOOTH® avviene da sinistra a destra, invece questo modello vanta una trasmissione via BLUETOOTH® simultanea L/R, perciò i contenuti audio vengono inviati a entrambi gli auricolari contemporaneamente. Questo, unito alla nuova struttura ottimizzata dell’antenna, offre una connessione estremamente stabile per una riproduzione senza interruzioni. Da ultimo, grazie al miglioramento della latenza, ci si può ”immergere” nelle ultime uscite cinematografiche da un dispositivo associato.

Gli auricolari WF-1000XM3 sono stati progettati per garantire stabilità e un livello di comfort ottimale per le orecchie. La struttura ergonomica a tripla tenuta, caratterizzata da tre punti di supporto auricolare, li mantiene ben posizionati nell’orecchio. Ulteriore aspetto a favore della stabilità è la superficie in gomma a elevato attrito. Con un’ampia scelta tra 4 taglie di auricolari ibridi e 3 di auricolari triplo comfort, puoi trovare senza dubbio quella più adatta a te.

Risparmio intelligente

Il ridotto consumo energetico del processore di eliminazione del rumore HD QN1e aumenta significativamente l’autonomia della batteria e le ore di ascolto. L’elegante custodia delle cuffie WF-1000XM3 funge anche da caricabatterie, ideale per una ricarica al volo: si potrà quindi ascoltare musica per un massimo di 24 ore [2] con la funzione di eliminazione del rumore attiva. Le cuffie sono persino dotate di una funzione di ricarica rapida: in soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 90 minuti di durata della batteria.