cnPilot e700, access point Wi-Fi per esterni

cnPilot e700 offre throughput di livello Gigabit e connettività 802.11ac Wave2, gestendo sino a 512 client, per applicazioni aziendali e industriali, eventi ed altre applicazioni di accesso pubblico.

cnPilot e700

Cambium Networks, vendor di riferimento per le soluzioni di rete wireless, ha annunciato oggi il nuovo cnPilot e700, un access point Wi-Fi di classe Enterprise per esterni, gestito in cloud. Grazie alla resistenza ad acqua e polvere certificata a livello IP67 e al pieno supporto allo standard 802.11ac Wave 2, questo access point è ideale per fornire connettività in alberghi, scuole, campus aziendali e industriali, laddove la capacità del client e le prestazioni della rete sono di fondamentale importanza.

“Le installazioni Wi-Fi esterne ad alta capacità devono poter operare in condizioni difficili, come venti forti, pioggia, temperature estreme e sabbia, prevenendo danni interni e mantenendosi in grado di supportare le esigenze di rete”, ha affermato Daryl Schoolar, Practice Leader di Ovum . “Questo significa stare al passo con i dispositivi digitali che diventano sempre più intelligenti e le applicazioni gestite che generano grandi volumi di dati e richiedono una maggiore larghezza di banda”.

“Abbiamo installato il cnPilot e700 per assicurare connettività a un “food truck park” (parco di furgoni per la vendita di cibo all’aperto) a McAllen, in Texas”, ha dichiarato Drew Lentz, co-fondatore di Frontera Consulting. “I risultati che abbiamo visto sono stati davvero impeccabili. Stiamo utilizzando la soluzione di gestione cloud gratuita di Cambium Networks cnMaestro per monitorare e mantenere l’infrastruttura e la connettività wireless.”

Caratteristiche cnPilot e700

• Antenna omnidirezionale ad alto guadagno: 8 dBi a 2,4 e 5 GHz

• Funzionalità beam forming su standard 802.11ac Wave 2 a 5 GHz

• Antenna MU-MIMO 4×4 su 5 GHz

• Antenna MIMO 2×2 su 2,4 GHz

• EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power ): 33 dBm (2,4 GHz) e 36 dBm (5 GHz)

• Gestisce sino a 512 client, 16 SSID

• Involucro esterno robusto, con grado di protezione IP67

“Il cnPilot e700 è un access point gestito dal cloud che utilizza la funzionalità beam forming sia in uplink che in downlink per offrire prestazioni di alto livello anche in ambienti con elevate interferenze RF”, ha sottolineato Rad Sethuraman, Vice Presidente Product Line Management di Cambium Networks. “Oltre a queste nuove funzionalità, il cnPilot e700 supporta il filtraggio LTE in bande adiacenti a 2,4 GHz per ridurre al minimo le interferenze e migliorare le prestazioni; dispone inoltre di una porta PoE ausiliaria per alimentare accessori come un modulo di backhaul wireless, sensori ambientali o una telecamera di sicurezza. ”

L’e700 integra gli access point Wi-Fi 802.11ac Wave 2 per interni e410 ed e600, consentendo agli operatori di rete di implementare senza problemi una copertura Wi-Fi interna ed esterna e permettendo ai clienti di comunicare in modo efficiente ed efficace ovunque.