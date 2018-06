BlackBerry KEY2, prezzo e caratteristiche

BlackBerry KEY2 è il più avanzato smartphone BlackBerry finora prodotto. Dotato dell’iconica tastiera fisica e fornito delle principali funzioni di privacy e sicurezza sviluppate da BlackBerry Limited, questo smartphone presenta caratteristiche mai viste prima su un dispositivo BlackBerry.

BlackBerry KEY2

Con sistema operativo Android 8.1 Oreo, BlackBerry KEY2 è il primo telefono del marchio ad avere una fotocamera posteriore doppia, mentre lo Speed Key, il tasto di scelta rapida, consente di accedere istantaneamente, e con un semplice gesto, alle applicazioni, ai contatti e alle funzionalità più frequentemente utilizzate.

Prezzo Black Berry Key2

BlackBerry KEY2 verrà distribuito, a livello mondiale1, a partire da questo mese, al prezzo consigliato di 649 €.

Caratteristiche Black Berry Key2

Curato nel design per rispondere alle più attuali esigenze di mercato, BlackBerry KEY2 costituisce un deciso passo avanti nella serie KEY e si presenta con materiali di costruzione di qualità premium e dettagli estetici ricercati, a partire da un elegante cornice in alluminio Serie 7, che conferisce eleganza e solidità. Il retro del telefono, soft touch, è stato disegnato per garantire una presa sul dispositivo ancora più stabile e confortevole. La testiera del BlackBerry KEY2 è stata ripensata per essere ancora più smart ed il display touchscreen da 4,5″, con schermo 2.5D Corning Gorilla, offre una maggiore resistenza ai graffi, definendo un design dello schermo più uniforme ed un look avvolgente da un bordo all’altro.

La tastiera migliorata è stata realizzata con la massima cura per rendere più immediata ed intuitiva la digitazione, mentre l’altezza dei tasti sul BlackBerry KEY2 è stata aumentata del 20%, per garantire un’esperienza di scrittura più confortevole e precisa. I tasti sono di colore nero opaco ed il design complessivo della tastiera è stato ottimizzato. Questa include anche un lettore di impronte digitali sulla barra spaziatrice, aggiornato per una migliore risposta tattile.

Alla tastiera è stato aggiunto il nuovo tasto Speed Key, che consente l’accesso rapido a diverse funzioni del dispositivo. Con esso non sarà più necessario tornare alla schermata iniziale dello smartphone o navigare tra applicazioni, contatti o altre funzionalità. Basterà premere il tasto Speed Key allo stesso tempo di una qualsiasi delle altre 52 scelte rapide personalizzabili per aprire rapidamente una delle applicazioni più utilizzate, chiamare uno dei contatti preferiti o accedere ad altre funzionalità. Il nuovo smartphone BlackBerry possiede una tastiera KEY che supporta la digitazione veloce flick-typing, per tempi di messaggistica molto più rapidi, la scrittura facilitata e il trackpad per scorrere rapidamente tra e-mail, pagine Web e altro ancora, per un’esperienza di lettura e navigazione mobile rapida ed intuitiva.

LO SMARTPHONE BLACKBERRY PIÙ AVANZATO DI SEMPRE

BlackBerry KEY2 offre fino a due giorni di durata della batteria, 6GB di memoria RAM, in entrambe le varianti da 64GB e 128GB di memoria espandibili via MicroSD: caratteristiche che rendono questo smartphone BlackBerry il più avanzato mai sviluppato. Alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon, BlackBerry KEY2 offre agli utilizzatori tutta la potenza di cui hanno bisogno, qualsiasi siano le loro necsssità. Oltre a Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 BlackBerry KEY2 possiede la tecnologia Smart Battery Experience, che apprenderà nel quotidiano le abitudini dell’utilizzatore e lo consiglierà su quando ricaricare in modo da avere una durata della batteria sufficiente per affrontare con tranquillità una riunione di lavoro, un volo imminente o qualsiasi altro impegno.

BlackBerry KEY2 porta, per la prima volta su uno smartphone BlackBerry, una fotocamera posteriore doppia. Queste due fotocamere da 12MP offrono un bilanciamento del bianco automatico, una messa a fuoco automatica più rapida, una stabilizzazione dell’immagine migliorata e nuove esperienze di acquisizione delle foto mai viste prima su uno smartphone BlackBerry. Il BlackBerry KEY2 introduce anche nuove modalità di acquisizione, come la modalità Ritratto e il Superzoom ottico. Con la modalità Ritratto gli utenti possono fare bellissime foto ritratto creando immagini dall’aspetto professionale. Inoltre, il Superzoom ottico consente di scattare foto di migliore qualità e con maggiori dettagli, anche da lontano. Questa funzione utilizza l’acquisizione in multi-frame per ridurre il rumore e presentare all’utilizzatore un’immagine migliorata. BlackBerry KEY2 integra anche Google Lens, che permette di cercare più rapidamente informazioni su cose ed oggetti a partire da una foto: per esempio, fotografando un libro sarà possibile consultarne le recensioni e molto altro ancora.

MAGGIORE PRIVACY E SICUREZZA

Come tutti gli smartphone BlackBerry, anche BlackBerry KEY2 include funzioni avanzate di privacy e sicurezza. Il sistema operativo, da questo punto di vista, è potenziato ed il telefono possiede un sistema di sicurezza Root of Trust, brevettato da BlackBerry, tramite l’aggiunta di chiavi di sicurezza al processore. Il che ne fa lo smartphone Android più sicuro sul mercato. L’applicazione DTEK di BlackBerry fornisce uno strumento intuitivo per verificare il livello di sicurezza del dispositivo, permettendo di visualizzare in quale misura le applicazioni possono accedere ai dati e di gestire le autorizzazioni per ognuna di esse. In questo modo, è possibile monitorare come le applicazioni scaricate accedono ai dati personali, come la posizione, l’accesso alla fotocamera, al microfono e altro ancora, proteggendo privacy e sicurezza. L’applicazione DTEK di BlackBerry include ora la nuova funzione di controllo Proactive Health, che consente di eseguire la scansione del dispositivo e di ricevere un feedback immediato sulle vulnerabilità potenziali e sulle possibili ottimizzazioni.

L’applicazione Locker è stata migliorata per offrire ancora più privacy ed un maggiore controllo dei contenuti: è possibile creare cartelle private per documenti e foto, in modo che non vengano caricati sul cloud, mentre Firefox Focus di Mozilla, un browser per la navigazione in incognito, è utilissimo per quando non si desidera che la nostra sessione di navigazione web venga monitorata. Locker è accessibile solo tramite impronta digitale o password, aiutando a memorizzare e proteggere i dati sensibili dell’utente, applicazioni e altri contenuti come foto e file scaricati.

BlackBerry KEY2 fa parte del programma Android Enterprise Recommended, creato da Google per aiutare le aziende a scegliere lo smartphone Android più adatto alle loro esigenze. Ciò significa che BlackBerry KEY2 soddisfa gli elevati requisiti definiti e convalidati da Google, come la necessità di ricevere regolarmente aggiornamenti di sicurezza (che BlackBerry Mobile fornisce mensilmente), nuove funzionalità hardware e almeno un importante aggiornamento del sistema operativo. BlackBerry KEY2 supporta anche la Zero Touch di Android, che permette alle aziende di dotare i propri dipendenti di dispositivi mobili facilmente configurabili e gestibili.

BlackBerry KEY2 combina il meglio di Android 8.1 Oreo con un’esperienza mobile possibile solo con uno smartphone BlackBerry. Con l’accesso a milioni di applicazioni nel Google Play™ store e grazie a funzionalità come Google Assistant e Google Lens, il BlackBerry KEY2 è lo smartphone BlackBerry che tutti stavano aspettando. La Speed Key, rende più facile accedere alle applicazioni più utilizzate, permettendo di creare profili personalizzati per quando si è a casa, in auto, in una riunione o in viaggio.