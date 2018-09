BlackBerry KEY2, prezzo e caratteristiche

BlackBerry, presenta a IFA 2018 di Berlino, il nuovo smartphone BlackBerry KEY2 LE.

BlackBerry KEY2 LE Atomic Stylized

BlackBerry KEY2 LE

Questo nuovo modello espande la serie KEY e si presenta in tre varianti di colore (Slate, Champagne e Atomic), conservando il design del KEY2, caratterizzato da una cornice ridotta dello schermo ed una scocca tanto elegante quanto confortevole in mano.

Gli smartphone BlackBerry KEY2 LE sono dotati del tasto Speed Key, di recente introduzione nella gamma KEY, che consente una gestione altamente personalizzata delle scorciatoie. Dotato di sistema operativo Android, KEY2 LE supporta applicazioni come Google Assistant, Google Lens e Google Pay.

“Attualmente, gli smartphone si propongono come soluzioni universalmente adatte ad ogni esigenza. Una pretesa non più realistica quando il mercato globale è così diversificato come al giorno d’oggi”, spiega Alain Lejeune, Senior Vice Presidente di TCL Communication e Presidente di BlackBerry Mobile. “Per questa ragione, abbiamo deciso di concentrarci sullo sviluppo di uno smartphone come BlackBerry KEY2 LE: intendiamo differenziare la nostra offerta senza rinunciare alle funzionalità di comunicazione, alla connettività e alle applicazioni che i nostri clienti si aspettano da noi”.

“BlackBerry KEY2 LE conferisce freschezza e personalità alla gamma BlackBerry KEY2 di TCL Communication, un’offerta che include tutte le funzioni di sicurezza che rendono i telefoni BlackBerry gli smartphone Android™ più sicuri al mondo”, ha dichiarato Alex Thurber, Senior Vice President e General Manager of Mobility Solutions presso BlackBerry. “La gamma KEY2 LE conserva lo stile iconico di BlackBerry offrendo, al contempo, ai nostri fan un modello accessibile che consenta loro di godere dei vantaggi di un moderno smartphone BlackBerry”.

Quanto costa il BlackBerry KEY2 LE?

BlackBerry KEY2 LE sarà disponibile a livello mondialei (nel Regno Unito, in Francia, negli Emirati Arabi Uniti, in Canada e Stati Uniti a partire dal mese prossimo) al prezzo consigliato al pubblico di 399 € per la variante da 32 GB e 429 € per la variante da 64 GB.

Caratteristiche del BlackBerry KEY2 LE

BlackBerry KEY2 LE si situa in un ideale equilibrio tra un BlackBerry classico ed elementi di design moderni, quali la leggerissima scocca in policarbonato ed il dorso di nuova concezione che consente una presa confortevole e sicura.

KEY2 LE è dotato di uno schermo 2.5D Full-HD e sarà disponibile in tre colori differenti: Slate, Champagne e Atomic. Le dimensioni sono in linea con il resto della serie BlackBerry KEY ma il BlackBerry KEY2 LE risulta più sottile e leggero, mentre la tastiera fisica è stata ridisegnata con tasti che sono circa il 10% più grandi rispetto a quelli del BlackBerry KEYone.

Sviluppata per un taping accurato e preciso, la tastiera include Speed Key, il tasto di scelta rapida che consente di accedere istantaneamente, e con un semplice gesto, alle applicazioni, ai contatti e alle funzionalità più frequentemente utilizzate, permettendo di personalizzare fino a 52 scorciatoie.

BlackBerry KEY2 LE possiede una doppia fotocamera posteriore (13MP + 5MP) che include la modalità Ritratto. La fotocamera frontale da 8MP con flash LCD ha nuove modalità di cattura, come Wide Selfie e Face Beauty, per migliorare la resa dei ritratti selfie. L’integrazione con Google Lens, consente poi di accedere rapidamente a maggiori informazioni su monumenti, edifici, libri e tanto altro, semplicemente puntando la fotocamera verso l’oggetto in questione.

BlackBerry KEY2 LE: Privacy

Su BlackBerry KEY2 LE, la privacy è garantita da applicazioni come Locker, che permette di scegliere quali documenti e foto non siano condivisi sul cloud. Locker fornisce uno spazio di privacy sul dispositivo dove è possibile salvare le foto, documenti e applicazioni che si desidera mantenere private. Firefox Focus di Mozilla, un browser per la navigazione in incognito, è utilissimo per quando non si desidera che la nostra sessione di navigazione web venga monitorata.

BlackBerry KEY2 LE include anche l’applicazione DTEK, uno strumento per verificare il livello di sicurezza del dispositivo, permettendo di visualizzare in quale misura le applicazioni possono accedere ai dati e di gestire le autorizzazioni per ognuna di esse. Infine, l’impegno a fornire mensilmente gli aggiornamenti di sicurezza per Android, significa che KEY2 LE sarà protetto anche contro le minacce più recenti.

BlackBerry KEY2 LE possiede tutte le funzionalità necessarie per gestire al meglio lavoro e vita privata: per esempio, la possibilità di creare due account, uno professionale e l’altro personale. La gestione a doppio account integrata consente di gestire separatamente i profili social media personali e quelli professionali, su applicazioni come Facebook e Instagram, mentre sulla variante dual-SIM, è possibile creare due account di WhatsApp o di altre applicazioni che richiedono numeri univoci. Inoltre, BlackBerry Hub riunisce tutta la messaggistica in un’unica applicazione, incluse mail e messaggi provenienti dagli account social media, incluso WhatsApp.

BlackBerry KEY2 LE offre tutta la potenza e le prestazioni richieste su uno smartphone BlackBerry, con 4 GB di memoria RAM in entrambe le varianti da 32 GB e 64 GB, entrambe con supporto MicroSD per un’ulteriore espansione. Alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon e da una batteria che offre fino a 22 ore di utilizzo misto, KEY2 LE consente di arrivare in fondo anche alle giornate di utilizzo più intenso.

Inoltre, il KEY2 LE è dotato di Qualcomm Quick Charge 3.0, che permette di ricaricare fino al 50% in circa 36 minuti, sufficientemente per affrontare una normale giornata di lavoro. La modalità Boost impara dalle abitudini dell’utilizzatore e, connettendosi al calendario, lo consiglia su quando sia necessario effettuare una ricarica per affrontare tutti gli impegni con serenità.