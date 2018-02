Archos democratizza gli schermi borderless con tre nuovi smartphone dal form factor compatto da 5.5, 5.7 e 6 pollici. Prezzi a partire da 89.99 €.

ARCHOS smartphone Core 55S, 57S e 60S

Con il lancio degli smartphone ARCHOS Core 55S, 57S e 60S, ARCHOS intende rendere accessibili a quante più persone possibili smartphone con schermi borderless, fino ad ora disponibili solo a prezzi elevati. Questi tre nuovi smartphone ARCHOS possiedono un display 18:9, nel form factor di dispositivi più piccoli e possiedono tutti i componenti necessari come chipset, fotocamere e batterie. Presentati in anteprima al MWC 2018 (Hall 6 – Stand B60), i modelli ARCHOS Core 55S, 57S e 60S saranno disponibili in primavera a partire dai prezzi di 89.99 €, 99.99 € e 129.99 €.

Gli utenti, per godersi applicazioni, servizi online, fotografie, video e social network, sono alla costante ricerca di smartphone con schermi sempre più grandi in custodie compatte dalla presa confortevole. Con i nuovi modelli ARCHOS Core 55S, 57S e 60S, ARCHOS lancia sul mercato smartphone dotati di schermi diagonali XXL su device dalle dimensioni più piccole per offrire agli utenti, ad un prezzo economico, il massimo dei contenuti in formato 18:9.

ARCHOS Core 55S

Con uno schermo da 5.5 pollici, in un casing da 5, ARCHOS Core 55S integra un processore quad core, 1 GB di RAM e 16 GB di capacità di archiviazione interna (espandibile tramite scheda MicroSD), due fotocamere (una da 8 MP sul retro e una 2 MP nella parte frontale) e una batteria da 2.300 mAh che consente di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata.

ARCHOS Core 57S

Con un display da 5.7 pollici, in un design elegante da 5.2, ARCHOS Core 57S possiede un processore quad core, 1 GB di RAM, 16 GB di capacità di archiviazione interna (espandibile tramite scheda Micro SD), due fotocamere (una da 8 MP sul retro e una da 2 MP nella parte frontale). Il dispositivo possiede inoltre una batteria da 2.500 mAh.

ARCHOS Core 60S

Con uno schermo da 6 pollici, in un form factor da 5.5, ARCHOS Core 60S è dotato di un display IPS HD + con tecnologia Full Lamination Black e bordi curvi 2.5 D. Questo smartphone possiede un chipset quad core, 2 GB di RAM e 16 GB di capacità di archiviazione interna (espandibile tramite scheda Micro SD), una fotocamera da 13 MP + 2 MP sul retro e una fotocamera da 5 MP nella parte frontale, oltre ad una batteria da 3.000 mAh.

Prezzi ARCHOS smartphone Core 55S, 57S e 60S

Presentati in anteprima al MWC 2018 (Hall 6 – Stand B60), i modelli ARCHOS Core 55S, 57S e 60S saranno disponibili in tutt’Europa in primavera a partire dai prezzi di 89.99 €, 99.99 € e 129.99 €.