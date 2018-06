ARCHOS Safe-T mini in prevendita a 49,99 €

ARCHOS Safe-T mini è disponibile in prevendita sui siti specializzati le consegne cominceranno a partire da martedì 17 luglio 2018.

ARCHOS Safe-T mini

ARCHOS Safe-T mini, che fornisce ai trader di criptomonete un portafogli dotato di un alto livello di sicurezza sia software che hardware, avrà un prezzo di 49,99 €. Per la prima volta, ARCHOS accetterà pagamenti in Bitcoin sul proprio store online.

Oltre 24M di persone sono proprietari di criptomonete e sempre più spesso nel mirino dei cybercriminali. Tra i vari tipi di protezione a loro tutela ora si aggiunge anche ARCHOS Safe-T mini. Prodotto da Eiffage Energie Electronique a Verquin, nel nord della Francia, per garantirne un alto livello di tracciabilità e sicurezza, ARCHOS Safe-T mini incorpora:

Chipset criptato, in aggiunta al suo codice PIN a 6 caratteri;

Software open source, basato sullo sviluppo di Trezor, disponibile su GitHUB per chiunque voglia contribuire allo sviluppo;

Archiviazione sicura dopo la negoziazione su qualsiasi piattaforma di scambio;

Compatibile con il 75% delle monete disponibili nel mercato totale delle criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, ERC20 tokens;

Web app dedicata per un’installazione facile e veloce da utilizzare.

Ecco le 5 ragioni per cui è utile possedere un ARCHOS Safe-T mini:

ARCHOS Safe-T mini è immune ai virus dei computer; Chiavi private e di ripristino vengono archiviate su ARCHOS Safe-t mini, offline, e non possono essere hackerate; Solamente i possessori possono vedere tutte le chiavi sullo schermo OLED; Tutte le transazioni devono essere convalidate tramite i tasti di ARCHOS Safe-T mini. I cybercriminali non possono quindi modificarle in nessun modo; Nel caso in cui l’utente perda il proprio ARCHOS Safe-T mini, può recuperare le monete usando un codice di 24 parole.

ARCHOS ha costituito un team dedicato allo studio e allo sviluppo della security e della blockchain. Questo team avrà il compito di seguire ARCHOS Safe-t mini, pubblicando regolarmente aggiornamenti sulle criptovalute aggiuntive supportate.

Disponibilità e prezzi

ARCHOS Safe-T mini è disponibile in prevendita su amazon.com e archos.com con consegna in tutto il mondo a partire da martedì 17 luglio 2018.

Il prezzo è di € 49,99. Per sottolineare ancora di più il concetto alla base del progetto, per la prima volta ARCHOS accetterà pagamenti in Bitcoin sul suo negozio online.