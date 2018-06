ARCHOS Mate, prezzo e caratteristiche

Nuovi device ARCHOS disponibili nei formati da 5 e 7 pollici. I nuovi device possiedono microfono con il riconoscimento vocale e speaker per valorizzare appieno la ricchezza di Alexa, il servizio vocale di Amazon.

ARCHOS Mate

Mercoledì 13 Giugno 2018 – ARCHOS associa l’immagine alla voce nella nuova gamma di dispositivi dotati di AI e disponibili nei formati da 5 e 7 pollici. I nuovi dispositivi possiedono microfono con il riconoscimento vocale e speakers, per riprendere ed espandere la ricchezza di Alexa, il servizio vocale di Amazon.

Creata dal team di design di ARCHOS, basato a Parigi, la famiglia Mate si compone di dispositivi eleganti, impreziositi da materiali ricercati, nei formati 5 e 7 pollici.

ARCHOS Mate possiede un display HD, un sound system omnidirezionale ad alta fedeltà, un processore quad-core, Bluetooth e connessione WiFi, una fotocamera da 5MP, due microfoni e una batteria da 1500mAh (per la versione 5’’) o da 3000mAh (nella versione 7’’).

Accessibile in qualunque momento e attivabile con un semplice commando vocale, ARCHOS Mate diventerà il compagno ideale per:

La vita quotidiana: visualizzare l’agenda, le previsioni meteo, le ricette di cucina, la lista della spesa, utilizzare timer e sveglia, oppure fare domande e avere risposte su news e informazioni d’attualità;

Comunicazioni: gestione di videochiamate con amici e familiari;

Connected home: controllo di luci e lampadine, telecamere di sicurezza, sistemi di riscaldamento o aria condizionata;

Divertimento e svago: musica, foto, video, giochi, …

ARCHOS Mate fornisce aiuto e supporto per molte azioni della vita quotidiana. Non soltanto stila la lista degli ingrediente e degli utensili necessari per preparare un “Boeuf Bourguignon” perfetto, ma ti accompagnerà anche passo passo durante la realizzazione, grazie ad immagini o tutorial per rendere il tuo piatto degno di un vero chef.

Disponibilità e prezzo

ARCHOS Mate sarà disponibile da Ottobre 2018 a partire dal prezzo di 99€

ARCHOS

ARCHOS, pioniere dell’elettronica di consumo, continua a innovare e rivoluzionare il mercato dell’elettronica. Tra le altre cose, il produttore francese è stato il primo, nel 2000, a realizzare un lettore HDD MP3, un lettore multimediale nel 2003, i tablet con Google Android nel 2009, una Smart Home collegata nel 2014 e PicoWAN, la prima rete collaborativa dedicata all’IoT, nel 2016. Oggi ARCHOS progetta e democratizza soluzioni ad alto valore innovativo: tablet e smartphone, casa e IoT, mobilità urbana e sicurezza di blockchain. Con quartier generale in Francia, uffici in Europa e in Asia, ARCHOS è diventato un forte player paneuropeo. ARCHOS è quotato sul Comparto C di Eurolist, Euronext Paris, codice ISIN: FR0000182479. www.archos.com.