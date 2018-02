3 presenta le nuove offerte e promozioni

Il brand della telefonia 3 propone per il nuovo anno offerte complete e interessanti, dedicate ai clienti più attenti alla tecnologia e all’innovazione.

3 telefonia

La promozione ‘Porta un Amico in 3’, al centro dello spot tv attualmente on air, offre una soluzione vantaggiosa sia per chi presenta l’amico sia per l’amico che sceglie di passare a 3. Il primo avrà 15 Giga aggiuntivi sulla propria offerta e l’amico avrà la possibilità di attivare la ‘ALL-IN Prime Per Te’, con 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga al costo di 7 euro invece di 10, oppure la ‘ALL-IN Master Per Te’ con minuti illimitati, 1000 sms e 30 Giga a 10 euro invece di 15.

La proposta di 3 comprende nuove offerte con telefono incluso. La nuova ‘ALL-IN Prime Special’ prevede, al costo di 7 euro al mese, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga di traffico Internet e la possibilità di aggiungere uno smartphone, come ad esempio il HUAWEI Mate 10 PRO, con 10 euro in più al mese.

‘FREE Prime Special’ include uno smartphone sempre nuovo ogni anno, 1000 minuti, 1000 sms e 10 Giga, a partire da 22 euro al mese. Nell’offerta è compresa l’opzione Kasko, il servizio per proteggere il cellulare dai danni accidentali.

‘ALL-IN Prime Special’ e ‘FREE Prime Special’ comprendono l’innovativo servizio ‘GIGA BANK’ che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli in qualsiasi momento.

Con l’attivazione delle offerte ‘ALL-IN Master Special’ e ‘3Cube Special’ è possibile avere 80 Giga e minuti illimitati al costo di 20 euro al mese e, grazie al servizio ‘Night FREE’, non vengono consumati i Giga dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino successivo.

Ai professionisti con Partita IVA, 3 propone ‘ALL-IN Master PRO’, con minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 sms e 30 Giga, con ‘GIGA BANK’, a 15 euro al mese, con la possibilità di aggiungere uno smartphone di fascia alta ad un prezzo vantaggioso.

‘3Fiber’, infine, è la nuova offerta convergente, per navigare con la Fibra alla massima velocità. La proposta, trasparente e conveniente, offre, infatti, Fibra fino a 1000 Mb al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. I nuovi e i già clienti mobili 3 hanno la possibilità di includere nell’offerta 15 Giga al mese in più, regalare 15 Giga al mese a quattro altri numeri 3 a scelta e accedere alle offerte mobili ‘ALL-IN Prime Special’ e ‘ALL-IN Master Special’ a prezzi scontati e bloccati. Per le nuove attivazioni di ‘3Fiber’, la fatturazione sarà calcolata in base al mese solare. Con ‘Fibra Pass’, infine, la linea Adsl passerà alla Fibra non appena la nuova tecnologia sarà disponibile nella zona in cui è stata attivata l’offerta ‘3Fiber’ .