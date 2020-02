GoDaddy, la corporate che si occupa di spazi e domini web, presenta il nuovo logo e nuovi servizi per il web e il marketing.

goDaddy

Aria di novità in GoDaddy, la corporate del settore Internet che presenta piani web e di marketing per gli imprenditori. Il nuovo logo “the GO” evidenzia la connessione tra uomo e tecnologia, un modo esplicito dell’azienda per mettersi a disposizione degli imprenditori. Tecnologie senza uomo, d’altronde, sono destinate a fallire.

E questo lo sanno bene in GoDaddy che punta su entrambi gli aspetti.

Siti web + Marketing, nuovo servizio

Ed è proprio con un’ottica di servizio delle tecnologie all’impresa che nasce il pacchetto firmato GoDaddy . Siti web + Marketing è una sorta di all inclusive che permette di far risparmiare tempo e denaro agli imprenditori alla ricerca di uno spazio online dove apparire.

Grazie a questo nuovo servizio GoDaddy, gli imprenditori non solo potranno realizzare il proprio sito Internet in appena una decina di minuti ma saranno agevolati nella gestione del business su altre piattaforme come Facebook e Google.

Infatti Siti Web + Marketing si presenta con delle funzionalità avanzate come l’Ottimizzazione per i motori di ricerca e l’Email marketing per raggiungere i potenziali clienti e creare condivisioni. Il servizio è adatto a qualsiasi categoria di impresa e prevede la possibilità di scelta tra oltre venti temi già pronti per il sito web.

Nomi a dominio

Ma non solo. In GoDaddy è possibile anche acquistare il nome a dominio ovvero l’indirizzo Internet univoco che ti permette di essere trovato da motori di ricerca e utenti. Per esempio: www.fullpress.it, l’indirizzo URL del magazine che stai leggendo, è un nome a dominio di secondo livello, registrato in Italia. Quest’ultimo dato lo si evince dall’estensione .it in fondo all’indirizzo Internet.

Le estensioni dei domini possono essere di diverso tipo ma quelle più diffuse sono certamente il .com, il .net e il nome che identifica il Paese (.it in Italia). Prima di registrare il dominio è importante verificare che questo sia libero ovvero non registrato da altre organizzazioni. La verifica è possibile direttamente in GoDaddy. E’ sufficiente cliccare sulla voce “Domini” del menu in alto per poi inserire nel campo specifico il dominio da registrare. Il consiglio è quello di utilizzare nomi semplici, di facile ricordo e che siano vicini al tipo di attività o professione esercitata. Per ciò che concerne l’estensione, consigliamo di usare il .it oppure il .com, se liberi, oppure altre estensioni attinenti all’attività.