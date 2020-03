Sono diverse le iniziative messe a punto in questi giorni di emergenze coronavirus. Alcune di queste riguardano alcuni servizi digitali gratuiti per tutta l’Italia. Vediamoli in dettaglio.

Solidarietà digitale: gratis servizi in Italia a causa del coronavirus

Diversi i contributi delle imprese del digitale a favore della aree rosse dell’Italia, colpite dal coronavirus, la cui “zona protetta” dal 10 marzo è stata estesa a tutta l’Italia.

Solidarietà Digitale

Nei giorni scorso il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha aperto un’area del sito, denominata Solidarietà Digitale, a favore delle aziende del digitali disposte a mettere a disposizione gratuitamente alcuni servizi per le aree (oggi tutta l’Italia) colpite dal coronavirus COVID-19. L’iniziativa vede la collaborazione dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e di imprese, associazioni e privati con diversi servizi gratuiti. L’obiettivo è di triplice natura:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate ;

e l’utilizzo di ; leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet ;

; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR.

Questi i servizi attualmente attivi relativi a Solidarietà digitale e a offerte private ( aggiornamento 13 marzo ).

Connettività

Fastweb

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili per tutta la community di clienti mobile 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all’esaurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. I clienti non dovranno fare nulla, il plafond di dati a disposizione nel loro piano tariffario si fermerà e potranno utilizzare il traffico dati condiviso.

Iliad

Iliad, il quarto operatore mobile italiano, per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11/3/2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili in USA e Canada. Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno contattati tramite SMS.

Shellerent

Hai attivato un progetto di smart working e hai bisogno di un server cloud dove fare il deploy dei tuoi software? Offriamo istanze cloud gratuite per 3 mesi per supportare gli imprenditori, i lavoratori e le aziende in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Per aderire è sufficiente scrivere una mail a: info@shellrent.com. Contatto via email: info@shellrent.com

TIM

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti TIM con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse. I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile accedendo pagina web dedicata, l’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187.

Vodafone

Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, P.IVA ed istituzioni italiane per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. Attivazione automatica, il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione.

Vodafone per gli studenti

Consapevole della situazione di emergenza e per consentire ai propri clienti di continuare a studiare da casa, Vodafone ha deciso di offrire Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni. Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.

Wind

Wind, dalla seconda metà di marzo smette a disposizione progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni. L’iniziativa partirà dai clienti residenti nelle zone individuate dal DPCM dell’8 marzo e poi proseguirà verso tutta l’Italia. Gli utenti delle zone individuate dal DPCM dell’8 marzo sono stati raggiunti automaticamente. Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS.

Didattica

Amazon

Amazon offre gratuitamente webinar di formazione, della durata un’ora e trenta, su materie STEM e destinati ai docenti della scuola primaria e secondaria di I° grado delle zone rosse. I corsi riguarderanno le opportunità del Creative Learning e Coding applicate alla didattica. Durante l’attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo “kit” per progetti in classe. Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso.

Avaya

Avaya Spaces è una soluzione di Team Collaboration in Cloud che permette a studenti e insegnanti di collaborare in tempo reale all’interno di spazi “classi” tramite chat, audio o video conference fino a 200 persone e condivisione di files senza limiti, il tutto sfruttando un PC oppure un dispositivo mobile come smartphone e tablet da qualsiasi luogo, è necessaria solamente una connessione ad internet. Compila il form a questo link per richiedere l’attivazione del servizio gratuito fino al 31 Agosto 2020. In seguito potrai continuare ad utilizzare Avaya Spaces gratuitamente con le funzionalità base.

Docety

Utilizzo gratuito della piattaforma che mette a disposizione tutti gli strumenti per la digitalizzazione di un professionista, con:

– Consulenze uno a uno – Seminari interattivi per alzata di mano – Videocorsi – Gamification – Certificazione – Sistema di pagamento e fatturazione interni. Registrandosi in maniera gratuita a questo sito.

Skuola.net

A disposizione un bonus di 10€, spendibile in 5 lezioni, per 100.000 Studenti, da utilizzare entro il 30 Giugno 2020, nel Marketplace per le lezioni private che mette a disposizione oltre 30.000 Tutor e insegnanti online con cui fare ripetizioni a distanza via Skype per oltre 500 materie, dalle scuole elementari sino all’università. Basta andare su ripetizioni.skuola.net, cercare la materia di cui si ha bisogno, scegliere il Tutor, prenotare una lezione online (via Skype), inserire il codice sconto RIPCOVID nel carrello.

Teach Corner

A disposizione, gratuitamente per un mese, un network di oltre 2.000 tutor che offrono ripetizioni e corsi online per più di 2.500 discipline differenti. Da attivare entro il 3 aprile. Accedi al sito teachcorner.com, registrati gratuitamente e scegli i tutor preferiti da aggiungere alla lista. Quindi attiva il Pass mensile secondo le istruzioni, inserendo il codice coupon CTC20.

Treccani Scuola

L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani mette a disposizione gratuitamente l’offerta di contenuti e di strumenti della propria piattaforma per la didattica digitale, Treccani Scuola per tutte le informazioni. All’interno della piattaforma gli utenti hanno accesso a un archivio in costante evoluzione, ricco di risorse selezionate e certificate da Treccani, suddivise per disciplina e per ordine di scuola, condivisibili all’interno di classi digitali in cui scambiare lezioni multimediali, test, messaggi, file, appuntamenti e scadenze. Per registrarsi visitare il sito Treccani Scuola e scegliere se iscriversi come Scuola, come Docente o come Studente

WeTurtle

Community web dedicata ai docenti che mette a disposizione gratuitamente un eserciziario online con progetti, linee guida e attività innovative realizzate in classi in tutta Italia e che possono essere replicati a distanza dagli studenti, oltre che formazione online gratuita per i docenti. Registrati gratuitamente alla piattaforma WeTurtle: WeTurtle.org. Tutti i contenuti gratuiti possono essere fruiti liberamente on line o scaricati in pdf per leggerli anche offline.

WeSchool

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza. Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Accedi attraverso Piattaforma web, App Android o App iOS.

Informazione

Dire

L’agenzia di stampa nazionale Dire offre a tutte le testate locali, cartacee e web, l’accesso riservato al proprio notiziario sanità, con tutte le news dell’ultim’ora. Per accedere al servizio è necessario scrivere all’indirizzo email relazioni.esterne@dire.it.

Intrattenimento

Infinity

Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, ha deciso di raddoppiare l’offerta, regalando non più uno, ma due mesi gratuiti di prova del servizio. Infinity mette a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia. Chi si registrerà su infinitytv.it potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi.

Riviste e libri

Bertoni Editore

Un libro (digitale) gratis per tutti i cittadini che ne faranno richiesta, dalla narrativa alla poesia, dai libri per bambini alla saggistica. Chiunque potrà scegliere un titolo dal sito www.bertonieditore.com, ed inviare una email a j.bertoni@outlook.it con scritto: nome, cognome e titolo scelto. Verrà inviato il libro in formato digitale (pdf o ebook).

Condé Nast

In omaggio per 3 mesi le copie digitali di tutti i magazine delle Edizioni Condé Nast Italia. Il servizio consente ai cittadini residenti su tutto il territorio italiano la lettura in formato digitale delle riviste Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD, Traveller. Scarica la copia digitale del magazine che preferisci direttamente dall’app del magazine su App Store o Google Play. Clicca su “Free Pass”, registra il tuo account ed inserisci i seguenti codici: VF4YOU per Vanity Fair, VOGUE4YOU per Vogue, WIRED4YOU per Wired, GQ4YOU per GQ, LCI4YOU per La Cucina Italiana, AD4YOU per AD, TRAVELLER4YOU per Traveller. Disponibile a partire dal 13/03/2020.

Film Tv

Disponibile per tutti gli utenti che lo desiderano un abbonamento trimestrale gratuito alla rivista settimanale Film Tv. Per sottoscrivere l’abbonamento gratuito è necessario scaricare l’app “Film Tv Rivista” (disponibile sia per iOS che per Android), registrarsi all’interno dell’app e poi riscattare il seguente coupon: SOLDIG3FTV

Histryo

Download gratuito della versione pdf dell’ultimo numero della rivista Hystrio (1.2020, gennaio-marzo), trimestrale di teatro e spettacolo dal vivo. Il download del numero è accessibile dalla pagina dedicata

Il Saggiatore

Ogni due giorni, un diverso ebook del catalogo del Saggiatore verrà distribuito gratis tramite il sito della casa editrice. Narrativa, scienza, storia, cinema, psicologia:con i libri si può esplorare tutto il mondo, senza muoversi dalla propria stanza. Vai alla pagina dedicata per scaricare l’ebook nel formato che preferisci.

L’Automobile

L’Automobile, mensile edito da ACI Automobile Club d’Italia, mette a disposizione abbonamenti gratuiti all’edizione digitale. Puoi richiedere l’abbonamento gratuito scrivendo una mail a solidarietadigitale@lautomobile.it con oggetto “Solidarietà l’Automobile”. Il lettore riceverà una mail con il codice e le istruzioni per attivare l’abbonamento gratuito.

Libro Parlato Lions

Download e ascolto di audiolibri in formato mp3 riservato alle persone con disabilitatà fisico-sensoriale o Dsa certificate. Accesso all’audioteca che conta circa 10.000 titoli suddivisi per genere letterario e comprensiva di una sezione dedicata ai ragazzi. In questo periodo in cui vigono provvedimenti restrittivi legati al Coronavirus, mettiamo a disposizione di scuole collegamenti provvisori alla nostra audioteca. Le scuole o gli enti simili devono contattare la seguente casella di posta eletrronica: segretria_verbania@libroparlato.it

Nuova Ecologia

Editoriale Nuova Ecologia mette a disposizione dei lettori l’accesso gratuito alle versioni sfogliabili su tablet e pc delle sue riviste di punta, normalmente riservate a semplici abbonati e soci Legambiente. Lo storico mensile Nuova Ecologia, da 41 anni la testata di riferimento sulla sostenibilità e l’ambiente, e il bimestrale QualEnergia, nato nel 1980 e tornato, con una nuova serie iniziata nel 2003, ad approfondire gli spunti più importanti legati alle rinnovabili e all’efficienza energetica. Per leggere gli ultimi numeri delle nostre riviste visitate la pagina https://www.lanuovaecologia.it/solidarieta-digitale, cliccate sulle copertine per il numero in corso oppure sui link https://www.lanuovaecologia.it/categoria/mensile e https://www.lanuovaecologia.it/categoria/qualenergia-bimestrale per i numeri precedenti

#Piùlibrimenostress

Smart Tales

Abbonamento gratuito per tre mesi a Smart Tales, una libreria di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. Il servizio è fruibile tramite app mobile disponibile sulle principali piattaforme. Gli utenti interessati dall’iniziativa possono scaricare gratuitamente l’app Android o iOS a questo link smarttales.marshmallow-games.com e inserire all’interno dell’app il codice ST2020IT.

Youcanprint

Lettura gratuita di un e-book a scelta dal catalogo di Youcanprint.it. Il libro scelto potrà essere letto con qualsiasi app di lettura ebook (kobo, kindle, etc). Per partecipare è possibile inviare una mail a solidarieta@youcanprint.it con oggetto “Solidarietà Youcanprint”, indicando le proprie generalità e l’ebook scelto. Il lettore riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso per scaricare l’ebook.

Servizi

Amazon Web Services (AWS)

Amazon AWS è una piattaforma di Cloud computing che offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l’accesso a un piano di supporto e a un canale di assistenza. È possibile inviare le richieste di adesione via mail a awsforitaly@amazon.com.

Centralino.eu

Gratuitamente per le aziende di tutto il territorio nazionale: – Centralino Cloud versione standard 4SC con attivazione gratuita e canone gratuito sino al 30/04/2020 (include piattaforma di Webmeeting/Webinar, modulo Chat&Talk per sito web, risponditore automatico e molto altro…). Numerazione telefonica VoIP gratuita per 15gg. Compilazione del form dedicato al progetto di Solidarietà Digitale al seguente link.

Eat Italy Food

Italyeatfood offre gratuitamente per 3 mesi il servizio di b2c e b2b nella propria piattaforma digitale. Il servizio è rivolto a tutti i produttori di prodotti enogastronomici residenti nei comuni delle zone rosse. Puoi richiedere il servizio nella pagina online dedicata o scrivendo alla mail: emergenzacoviditalia@italyeatfood.it

Helbiz

A disposizione 25.000 corse gratuite da 20 min. ad Helbiz valide fino al 4 Aprile nelle città di Milano, Torino, Roma e Verona. Gli utenti interessati all’iniziativa possono inserire il coupon all’interno dell’App: distantimauniti.

InfoCert

Servizio di Posta Elettronica Certificata gratuita. La PEC Legalmail è la soluzione che consente a privati ed imprese di inviare comunicazioni con pieno valore legale. L’iniziativa, valida fino al 3 Aprile, consente di ottenere una casella PEC Legalmail Silver con 8 GB di spazio gratis per tutto il 2020. Sono inclusi i servizi di notifica sms, call center dedicato e disponibilità dell’App mobile su iOS & Android. Per usufruire del servizio basta andare su: Infocert.it/solidarieta-digitale e registrare la propria casella PEC Legalmail. Una volta attivata l’utente potrà gestire le comunicazioni a valore legale sia online che tramite app mobile.

Info-Chat Coronavirus

Chatbot disponibile gratuitamente per tutti i cittadini su www.paginemediche.it e sviluppato a partire dalle Linee Guida del Ministero della Salute per aiutare medici e pazienti a comprendere meglio la situazione e capire come comportarsi in caso di sintomi sospetti da Nuovo Coronavirus. Il Chatbot Coronavirus è pensato, inoltre, come ausilio dei medici per gestire eventuali casi sospetti. L’accesso al chatbot su Paginemediche.it è gratuito, non è richiesta registrazione per utilizzarlo e il funzionamento del Chatbot Coronavirus è molto semplice: cliccando sull’icona “Info-chat Coronavirus” apparirà una schermata di dialogo e attraverso una serie di brevi domande, indagherà sui comportamenti considerati a rischio e gli eventuali sintomi manifesti. L’insieme delle risposte fornirà all’utente un parere sui possibili gradi di rischio (da nullo a sospetto contagio) e come sarà meglio agire per salvaguardare la propria salute.

IP PBX Centralino Virtuale

A disposizione gratuitamente il Centralino Virtuale di TWT, servizio in cloud che, attraverso il client multipiattaforma rende possibile effettuare e ricevere chiamate direttamente dai device collegati con il numero interno aziendale. L’utente accede al servizio tramite la seguente landing page: https://landing.twt.it/smart-working-ippbx

Italia Online

Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga. Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it.

Opinions

Opinions è una piattaforma audio podcast in breve che permette ad associazioni, aziende, gruppi informali di costruire la propria comunicazione semplicemente utilizzando i messaggi vocali di whatsapp. Per attivare il servizio è necessario scrivere a contacts@opinions.today

Primo Round

Primo Round mette a disposizione a titolo gratuito la propria piattaforma per webinar B2B dedicata alle imprese che devono comunicare i propri prodotti e servizi ai clienti. Il servizio permette di mantenere vive le relazioni con i clienti anche in un periodi in cui tutti gli eventi fisici sono cancellati. Le aziende che hanno sede nelle cosiddette “zone rosse” possono ottenere una licenza webinar a titolo gratuito dal 9 marzo al 3 aprile. E’ sufficiente contattare il titolare dell’impresa alla mail: marco@primoround.com o al cellulare 34610811171 e comunicare i dati dell’azienda e del referente nonchè le date e orari dei webinar che si desidera organizzare. Per le aziende già clienti di Primo Round, la solidarietà digitale si attiva ipso facto.

ShippyPro

ShippyPro è una piattaforma di spedizioni completa per le aziende e-commerce che permette di gestire Spedizioni, Tracking e Resi dei propri ordini in maniera semplice e efficace per le aziende e-commerce italiane. A disposizione gratuitamente per i prossimi 3 mesi. E’ possibile creare un account gratuito direttamente dalla pagina: https://www.shippypro.com/register.html

Smart Working

BigUp

BigUp! è una piattaforma di incentivazione per lo smart working che valorizza la collaborazione e la riconoscenza tra persone, realizzata sui principi dell’approccio noto in ambito internazionale come “Merit Money”. Tramite BigUp! ogni membro dell’organizzazione riceve un certo numero di token digitali che può distribuire ai collaboratori per premiare comportamenti virtuosi. I feedback continui tra persone forniscono all’organizzazione un nuovo punto di vista sulla “geografia del merito” che permette di dar seguito ad azioni premianti e di potenziamento delle sinergie esistenti. È possibile richiedere il servizio compilando il form alla pagina online dedicata disponibile al seguente link: https://www.interlogica.it/news/bigup-covid/ Per richiedere informazioni aziende e organizzazioni interessate possono scrivere all’indirizzo e-mail: bigup@interlogica.it

Bluelink

Bluelink con i suoi consulenti offre la creazione gratuita del proprio negozio virtuale, che permetterà all’attività commerciale di rimanere in contatto con i propri clienti attraverso un App ed un E-Commerce. Poter gestire da casa, delivery informazioni e assistenza, rimanendo in contatto con clienti. Il servizio e’ attivabile sino al 3 Aprile 2020 tramite, registrazione gratuita alla pagina Bluelink-srls.movylo.it

Cisco italia e IBM

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM. Come aderire: clicca qui per tutte le informazioni.

Connexia

Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente. Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail cloud@connexia.com indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni.

G Suite

Accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive. Maggiori informazioni messaggio agli amministratori di G Suite Informazioni specifiche scuole e le università.

GO internet

Solo Emilia Romagna, Marche e Umbria. GO internet lancia Smart Working, nuovo prodotto che sarà completamente gratuito per il primo mese di abbonamento ed è pensato per fare fronte alle esigenze di lavoro da casa di molti cittadini a seguito del Dpcm del 9 marzo 2020 sulle nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Smart Working è offerto sia in modalità banda larga wireless sia in modalità banda ultra-larga Fiber-To-The-Home in Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Joinconference

Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti. Puoi richiedere il servizio scrivendo una mail a emergenza.covid@joinconferencing.com oppure sulla pagina online dedicata.

Kiber 3 Field

Kiber 3 Field è la soluzione web-based per professionisti obbligati a collaborare a distanza. Grazie ad un protocollo di connessione sicuro ed affidabile anche in zone remote, Kiber 3 Field permette di comunicare, assistere e supportare efficacemente gli operatori sanitari, i tecnici delle imprese e quanti sono impegnati sul campo, con un consumo di banda minimo nello scambio di informazioni audio/video. Per l’attivazione inviare una mail a kiber3field@vrmedia.it indicando nome dell’azienda e nome, cognome e mail del richiedente.

Microsoft

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che non. Clicca qui per maggiori informazioni.

Miniwebcoach

Il servizio offre gratuitamente un corso informativo per svolgere attività in Smart Working con omaggio a chi risiede nelle zone di un sito vetrina di 6 pagine per 12 mesi che offre la possibilità di una vetrina digitale per poter promuovere la propria attività e servizi. Da una pagina di accesso e anche con contatto telefonico. Attiverò una pagina di accesso dove potersi registrare e attivare il proprio corso on line e realizzazione sito vetrina non appena mi contattate per conferma pubblicazione.

Sygma Connect

Accesso Remoto a PC e Server: Sygma Connect consente di collegarsi da remoto da qualsiasi luogo al proprio computer o server in ufficio. E’ un software di controllo per Windows, Mac e Linux. Il servizio viene messo a disposizione gratuitamente a tutte le entità private e pubbliche. Per accedere al servizio è necessario fare richiesta.

Valarea

Uso gratuito della piattaforma per lo smart working da qualsiasi dispositivo in maniera semplice ed integrata:

audio video conference; lavagna connessa per brainstorming durante la sessione; chat immediata e di gruppo; crea webinar; possibilità di registrare le sessioni per poi caricarle su youtube; Minuta del meeting automatica (tramite App). La soluzione è disponibile tramite un browser Google Chrome o Microsoft Edge Chromium accedendo al sito webinar.valarea.com oppure utilizzando le Apps native per device iOS, Android, chromeOS o Windows 10 E’ necessario registrarsi a questo sito per creare un account premium gratuito.

