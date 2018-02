Cloud per tutti: Zyxel presenta NebulaFlexTM per gli access point

Gli access point wireless adesso supportano sia la modalità basata sul cloud che la modalità stand-alone – gestiscili come vuoi.

NebulaFlex2

Le aziende che stanno incontrando difficoltà nella gestione della rete tra cloud e gestione locale, riusciranno ad amministrare il tutto più facilmente con NebulaFlexTM la nuova feature presentata da Zyxel su tre modelli di Access Point standalone tradizionali. NebulaFlexTM permetterà di gestirli in due modalità – cloud managed e standalone appunto, fornendo alle aziende totale flessibilità per la diffusione della rete e riducendo i costi per hardware e software.

La scelta fra cloud e rete locale – perché non entrambe?

La gestione degli access point stand-alone è chiara e semplice, e si adatta perfettamente a qualsiasi area su scala limitata, dove sono sufficienti pochi access point per garantire copertura WiFi. Gli access point gestiti in cloud, d’altra parte, permettono facilmente di installare, configurare e gestire centralmente una rete WiFi da limitata a larga scala – in qualsiasi momento, ovunque. La semplicità, la scalabilità illimitata, e la gestione ricca di funzioni stanno attirando le aziende verso il cloud.

Offrendo il meglio di entrambi i mondi, Zyxel fornisce oggi una libertà di scelta grazie ad un accesso ibrido che permette agli utenti di avere la flessibilità di passare dalla gestione della rete in modalità basata sul cloud alla modalità standalone, per adattarsi nel migliore dei modi a tutte le necessità di diffusione della rete. Gli utenti avranno la possibilità di passare al cloud ogni volta ne vedono il beneficio, senza il bisogno di sostituire il network esistente o acquistare ulteriori controller o software. Per coloro che già possedevano access point Zyxel, per abilitare NebulaFlexTM sui dispositivi è necessario solamente un upgrade di firmware gratuito.

Fai un salto in avanti con Zyxel Nebula

Sviluppato per le aziende multi-sede e senza una corretta competenza o le giuste risorse per la gestione del network, Zyxel Nebula è una soluzione di gestione della rete basata sul cloud al 100% che gestisce centralmente e da remoto tutti i dispositivi wired, wireless e security di Nebula da un singolo pannello di controllo – il Nebula Control Center (NCC).

Senza alcun costo aggiuntivo, gli utenti che possiedono un access point hybrid, avranno la possibilità di raccogliere i frutti di Zyxel Nebula Cloud, fra cui l’accesso 24/7, ovunque si trovino, allaNebula dashboard, il device/client monitoring e l’event log e beneficeranno di altri vantaggi. Esiste inoltre la possibilità di effettuare un upgrade alla licenza Nebula Professional Pack per usufruire di funzioni ‘enterprise-class’.

“Volevamo dare a tutti la possiblità di usufruire della flessiblità e scalabilità che il cloud networking può garantire al business, rendendo la sua gestione ancora più semplice,” ha commentato Crowley Wu, Senior AVP di Zyxel Networking Business Unit. “Con NebulaFlexTM, le aziende non si dovranno preoccupare dei costi per sostituire l’intera infrastruttura di network; NebulaFlexTM permetterà loro di migliorare struttura e processi aziendali.”

NebulaFlexTM è al momento supportato sugli access point wireless di Zyxel NWA1123-AC HD, NWA1123-AC PRO e NWA1123-ACv2 con la versione di firmware 5.20 o superiore. Un’offerta limitata per 3 mesi di licenza Nebula Professional Pack, sarà fornita gratuitamente agli utenti che si registreranno a Nebula Cloud Management via NebulaFlexTM fino al 30 Aprile 2018.