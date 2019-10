Cercare casa vicino alla scuola o vicino alla metro con Internet

Cercare casa vicino alla scuola o vicino alla metro? Ora si può perché Casa.it ha una soluzione per tutto e per tutti.

Home page del sito casa.it

Con la campagna pubblicitaria “Una soluzione per tutto e per tutti” on air in TV in questi giorni, Casa.it presenta in modo originale e creativo una novità assoluta prima e unica in Italia: la ricerca della casa basata sui bisogni reali e quotidiani delle Persone. Protagonisti degli spot otto diversi animali domestici per altrettante situazioni familiari.

Terrazzo o giardino? Bilocale o trilocale? Da oggi questi non saranno gli unici criteri per trovare la casa giusta, grazie ai nuovi filtri che solo su Casa.it si possono trovare. Perché le caratteristiche dell’immobile non sono l’unica cosa che conta quando si cerca una casa. Importante è anche la posizione vicino ai servizi.

I nuovi filtri di Casa.it – il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate – ci aiutano in modo facile a trovare casa vicino ai punti strategici della nostra vita quotidiana, come la fermata della metropolitana o la scuola per i nostri figli. Casa.it è il primo e unico portale in Italia a offrire questa possibilità con il Lifestyle Centric Search.

A presentare in modo originale e creativo questa novità assoluta, la nuova campagna pubblicitaria di Casa.it firmata da Ogilvy da poco on air in TV. Negli spot gli spettatori riescono a sentire i pensieri degli animali domestici, che diventano portavoce delle esigenze di tutta la famiglia (chi la vorrebbe con l’ascensore, chi vicino alla metro, chi con il giardino, chi vicino alla scuola, chi con una stanza in più, chi con due bagni e chi al lago), esigenze che vengono soddisfatte dalle opzioni di ricerca che solo Casa.it mette a disposizione.

Protagonisti degli spot otto diversi animali domestici per altrettante situazioni familiari: un coniglio, una tartaruga, un levriero, un gatto, un carlino, due cocorite e un pesce rosso.

La campagna pubblicitaria

“Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è che ognuno ha le proprie esigenze e Casa.it ha una soluzione per tutto e per tutti”, spiega Mario Franci, Chief Commercial Officer di Casa.it. “La campagna pubblicitaria mostra come Casa.it comprenda le esigenze reali di chi cerca casa e le metta al centro dell’esperienza di ricerca, con una nuova e unica prospettiva, che pone al primo posto nella ricerca della casa i bisogni delle Persone invece delle tradizionali caratteristiche degli immobili”.

Ricerche per ogni esigenza

“Casa.it prosegue nel suo percorso di evoluzione e differenziazione, integrando alla nuova user experience lanciata a luglio, nuovi criteri di ricerca per soddisfare le esigenze più importanti delle Persone e delle famiglie”, commenta Luca Rossetto, Group CEO e General Manager di Casa.it. “Si tratta di un’innovazione assolutamente inedita per la ricerca della casa basata sui bisogni reali e quotidiani: il Lifestyle Centric Search. Siamo molto orgogliosi di introdurre per primi questa novità”.