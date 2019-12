Google ha lanciato la nuova interfaccia del Centro Editore, il luogo dove proporre i siti di notizie per Google News. Il Centro Editore di Google presenta un’interfaccia completamente rinnovata e alcune novità.

Google News

Il nuovo Centro Editori di google si chiama ora Publisher Center ed è il luogo dove gli editori potranno gestire i siti presenti su Google News.

*Il Publisher Center unisce due strumenti esistenti, Google News Producer e Google News Publisher Center, migliorando l’esperienza utente e le funzionalità.

Novità Google News per publisher

Le nuove funzionalità di Publisher Center includono un modo più semplice per gestire l’identità della pubblicazione, come l’aggiornamento di loghi di temi chiari e scuri. Fornisce, inoltre, un modo più semplice per coloro che possiedono più pubblicazioni di organizzarsi e passare da una all’altra, in particolare con impostazioni di autorizzazione migliorate che facilitano la collaborazione con i colleghi.

I publisher possono ora puntare agli URL delle sezioni del proprio sito Web anziché RSS per configurare le sezioni in Google News. I contenuti per le notizie verranno ora direttamente dal Web, proprio come per la ricerca.

Il Centro editori è stato lanciato in quattro lingue esistenti degli strumenti precedenti (inglese, spagnolo, francese e tedesco) e si espanderà presto in più lingue.

Cosa puoi fare nel Centro Editori

Di seguito sono elencate le funzionalità di base che gli editori possono utilizzare per personalizzare la pubblicazione

Dati generali : aggiungi informazioni di base sulla pubblicazione, dettagli sulla sede delle tue pubblicazioni, dettagli di contatto e impostazioni di distribuzione.

: aggiungi informazioni di base sulla pubblicazione, dettagli sulla sede delle tue pubblicazioni, dettagli di contatto e impostazioni di distribuzione. Contenuti : aggiungi contenuti alla tua pubblicazione sotto forma di feed, URL del sito web o video. Le sezioni aggiunte in “Contenuti” possono consentire la pubblicazione dei tuoi articoli nell’app Google News.

: aggiungi contenuti alla tua pubblicazione sotto forma di feed, URL del sito web o video. Le sezioni aggiunte in “Contenuti” possono consentire la pubblicazione dei tuoi articoli nell’app Google News. Verifica : la proprietà dei contenuti deve essere verificata prima che la pubblicazione possa essere sottoposta all’approvazione.

: la proprietà dei contenuti deve essere verificata prima che la pubblicazione possa essere sottoposta all’approvazione. Immagini : aggiungi loghi che identificano la tua pubblicazione per personalizzare la tua presenza su Google News.

: aggiungi loghi che identificano la tua pubblicazione per personalizzare la tua presenza su Google News. Annunci : imposta il tuo account AdSense/Ad Exchange per monetizzare i tuoi contenuti basati sul feed.

: imposta il tuo account AdSense/Ad Exchange per monetizzare i tuoi contenuti basati sul feed. Vendita di contenuti : se invii contenuti tramite sezioni, la scheda “Vendita di contenuti” ti aiuta a vendere i contenuti definendo modelli di prezzo e creando promozioni.

: se invii contenuti tramite sezioni, la scheda “Vendita di contenuti” ti aiuta a vendere i contenuti definendo modelli di prezzo e creando promozioni. Avanzate : la scheda “Avanzate” ti consente di impostare gruppi di test e personalizzare gli stili degli articoli.

: la scheda “Avanzate” ti consente di impostare gruppi di test e personalizzare gli stili degli articoli. Esamina e pubblica: controlla la configurazione della pubblicazione, identifica i problemi e pubblicala in Google News.

*a cura di Google