Black Friday 2017: cosa ci attende?

Il Black Friday è diventata una vera e propria tradizione capace di conquistare buona parte del mondo occidentale, compreso il nostro Paese. Di cosa si tratta? Di un giorno appositamente dedicato allo shopping, durante il quale i negozi fisici e gli e-commerce offrono la propria merce a prezzi scontatissimi.

Black Friday Offerte

Si tiene ogni anno a novembre, il venerdì seguente al Thanksgiving Day, che cade sempre il quarto giovedì del mese.

Black Friday 2017

Quella che fino a qualche anno fa era una tradizione semi sconosciuta, oggi è diventata una straordinaria opportunità di risparmio, attesa con ansia da milioni di persone in tutto il mondo. Il venerdì che segue il Giorno del Ringraziamento, partono ufficialmente gli sconti Black Friday, che ormai investono buona parte delle categorie merceologiche e che propongono affari di tutto rispetto.

Sono migliaia i brand che offrono promozioni per il Black Friday, che talvolta si estendono al weekend e persino alla settimana che segue, fino al termine di tutte le scorte in magazzino. E c’è da aspettarsi che finiscano davvero, grazie all’incredibile mole di persone che ogni anno approfitta di questo straordinario evento commerciale.

Il Black Friday nasce nel 1927, quando Macy’s, popolare marchio americano, ebbe la geniale idea di proporre sconti imperdibili per invogliare gli americani a fare in anticipo le compere natalizie. Inutile dire che il successo dell’iniziativa fu enorme e i conti dell’azienda passarono dal rosso del passivo al nero dell’attivo. Ecco spiegate le origini del nome.

Le sorprese non finiscono il venerdì

Un momento molto particolare e altrettanto apprezzato dagli acquirenti di tutto il mondo e soprattutto dagli appassionati di informatica, è il Cyber Monday, che cade il lunedì successivo al Black Friday: anche questa giornata è caratterizzata da importanti sconti, che riguardano soprattutto il comparto tecnologico.

Tuttavia, per poter beneficiare di queste promozioni è necessario collegarsi al web e sfogliare le proposte degli store online, gli unici a poter prendere parte all’iniziativa. Il Black Friday, invece, già da qualche anno ha preso a coinvolgere anche i negozi fisici, sebbene le offerte più ghiotte solitamente vengano proposte dagli store online. Oltre agli appassionati di moda e di informatica, le offerte Black Friday promettono di far contenti anche coloro che da mesi attendono una soluzione conveniente per poter sostituire un vecchio elettrodomestico come una Tv, piuttosto che la lavatrice o la lavastoviglie.

Il Black Friday cade proprio a fagiolo, rappresentando una splendida opportunità per quanti hanno la necessità di acquistare un elettrodomestico più moderno e performante, oltre che capace di consumi minori.

Offerte Black Friday: quel che dobbiamo aspettarci per il 2017

Il Black Friday 2017 riguarderà qualsiasi settore merceologico e un’infinità di articoli proposti dai più svariati brand: dalla moda all’editoria, passando per gli equipaggiamenti sportivi, la musica e la cura del corpo. Durante questa attesissima giornata i principali e-commerce finiscono per diventare piazze affollatissime, nelle quali i grandi marchi legati al mondo della moda e dell’elettronica non esitano a proporre i propri articoli a prezzi da non credere.

