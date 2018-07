Amazon Prime Day 2018: una giornata e mezza con le migliori offerte a partire da mezzogiorno del 16 luglio e fino a tutto il 17 luglio.

Amazon Prime Day

Prime Day 2018 proporrà il 50% in più delle Offerte del Giorno e oltre un milione di promozioni a livello globale. Amazon, quest’anno, offrirà ancora di più ai clienti Prime, con eventi che si svolgeranno in alcune delle principali città in tutto il mondo.

Da quest’anno, i clienti possono acquistare le Novità Prime Day: nuovi prodotti, contenuti ed edizioni speciali di centinaia di marchi conosciuti ed emergenti, in esclusiva per Amazon.

Prime Day, l’attesissimo evento annuale di Amazon dedicato agli acquisti in esclusiva per i clienti Amazon Prime, inizierà alle ore 12.00 del 16 luglio e durerà poi per tutta la giornata del 17 luglio. Più grande che mai, la giornata (e mezza) di Prime Day sarà estesa dalle 30 ore nel 2017 alle 36 ore di questa nuova edizione, con oltre un milione di offerte esclusive per i clienti Prime in tutto il mondo.

I clienti Prime negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria e quest’anno Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo, possono trovare offerte su prodotti come televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e persino fare scorta di prodotti di uso quotidiano. Chi non è ancora iscritto a Prime, può visitare amazon.it/primeday e iscriversi al programma. I clienti idonei possono beneficiare di un periodo gratuito di 30 giorni per partecipare a Prime Day.

“I clienti Prime potranno godere di una giornata (e mezza) delle nostre migliori offerte, con 36 ore di tempo per acquistare tra oltre un milione di prodotti”, ha dichiarato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer di Amazon. “I clienti Prime potranno acquistare le Novità Prime Day proposte da centinaia di marchi in tutto il mondo. Più di 100 milioni di clienti Prime in tutto il mondo potranno partecipare ai festeggiamenti per il Prime Day”.

Novità Prime Day di quest’anno: ancora più offerte

Le scatole con il Sorriso più grandi di sempre arriveranno via terra e via mare per essere consegnate nelle principali città del mondo. I clienti saranno felici quando ogni box, grande circa 7 metri, si aprirà per rivelare gli eventi che celebreranno i vantaggi ineguagliabili offerti dall’abbonamento Prime. Tutti potranno partecipare alla festa anche attraverso la diretta streaming dell’evento che sarà disponibile su amazon.com/unboxingprimeday

Un’ulteriore novità di quest’anno saranno i nuovi articoli esclusivi di centinaia di marchi noti ed emergenti in tutto il mondo, che proporranno contenuti e prodotti in edizione speciale disponibili solo per i clienti Prime e per un periodo di tempo limitato. I clienti Prime saranno i primi ad acquistare, assaggiare, ascoltare e divertirsi con l’accesso anticipato alle Novità Prime Day, che saranno in cima alla lista dei desideri di tutti. La selezione delle Novità Prime Day in Italia includerà: vari album di artisti con Edizioni Speciali autografate tra cui Luca Carboni, Tedua, DrefGold, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, una bilancia smart diagnostica con Bluetooth di Omron, scopa elettrica cordless e aspirapolvere portatile Ariete con tecnologia ciclonica senza sacco e con batteria al litio ricaricabile.

Le offerte iniziano adesso

Nei giorni precedenti al Prime Day, i clienti Prime scopriranno già tante tipologie di promozioni e offerte esclusive. Le seguenti promozioni iniziano già da oggi:

Amazon Brands – I prezzi più bassi dell’anno sui prodotti dei marchi Amazon, tra cui sconti fino al 20% su articoli AmazonBasics.

Amazon Music – I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited avranno accesso a quattro mesi di utilizzo del servizio di streaming musicale on-demand, che offre un catalogo completo con decine di milioni di canzoni, migliaia di playlist e radio, al costo di soli €0,99.

Twitch Prime – I clienti Prime possono godere di centinaia di ore di gioco gratuito: Amazon propone un gioco per PC gratuito ogni giorno fino al 18 luglio. I clienti Prime riceveranno anche un premio in-game per giochi popolari come Warframe e PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Kindle Unlimited – I clienti Prime possono godere di tre mesi di letture illimitate senza nessun costo aggiuntivo sottoscrivendo l’abbonamento a Kindle Unlimited.

Audible – A partire dal 16 Luglio i clienti Prime che utilizzano Audible per la prima volta, possono godere di uno sconto del 40% sull’iscrizione mensile: dodici mesi a €5,99 al mese anzichè €9,99 al mese. Solo per i Prime members, l’abbonamento a un anno di Audible sarà disponibile a €71,88 anzichè €119,88.

I consigli per fare acquisti durante Prime Day

Ecco cosa hanno scoperto decine di milioni di clienti Prime che hanno fatto acquisti durante il Prime Day 2017, un momento unico per trovare le migliori offerte di Amazon in aggiunta ai prezzi già bassi. Quest’anno, Amazon aggiungerà altre sei ore per fare acquisti e raddoppierà le Offerte del Giorno in tutto il mondo, sulle migliori marche e prodotti. Le Offerte del Giorno includeranno gli sconti più alti e le offerte più varie sugli articoli più popolari.

Ecco alcuni consigli per ottenere il massimo dal Prime Day:

Seguire una promozione – L’App di Amazon consente di visualizzare in anticipo le offerte in tutti i Paesi. Questo è il modo più semplice per visualizzare in anteprima, monitorare e acquistare le offerte lampo a tempo limitato, a casa o in viaggio, con avvisi sull’App Amazon.

Esplorare le offerte per interessi popolari: è possibile trovare le offerte organizzate per temi, tra oltre 40 delle categorie di interessi più ricercati. Dalla moda all’elettronica, fino alla cucina, ai viaggi e altro ancora, scoprire le proprie offerte preferite sarà ancora più veloce.

Le offerte di Prime Day dalle piccole e medie imprese

Durante questo Prime Day, i clienti Prime possono acquistare i prodotti in offerta proposti da artigiani e piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon. Durante il Prime Day 2017, i clienti hanno ordinato oltre 40 milioni di articoli proposti da aziende di piccole e medie dimensionim e quest’anno, ancora una volta, queste imprese aggiungono valore all’ampia selezione disponibile ogni giorno su Amazon.