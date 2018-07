TeraStation serie 3010 e 5010 integrato con Microsoft Azure

Grazie all’ultimo aggiornamento firmware, i NAS Buffalo potranno integrarsi ancora meglio negli ambiente Microsoft, mettendo a disposizione per i backup le possibilità offerte dall’Archiviazione BLOB di Microsoft Azure.

Con la nuova versione del firmware (la 4.12), che può essere scaricata gratuitamente da, le TeraStation 3010 e 5010 sono in grado di effettuare la sincronizzazione con Azure BLOB e sfruttare così le opzioni di backup su cloud che mette a disposizione e che sono ideali per l’archiviazione file di grandi dimensioni non strutturati come, ad esempio, i file VHD, film e alcuni fogli di calcolo. In fase di pianificazione, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di optare tra backup differenziali e incrementali, potendo, quindi, gestire al meglio lo spazio di archiviazione a disposizione.