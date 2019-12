Mediacom presenta SmartPad 10 Azimut, un tablet elegante e versatile, in grado di mostrarsi suo agio in una varietà di contesti, da quello lavorativo all’intrattenimento on the go.

MediacomSmartPad 10 Azimut si candida a diventare un compagno insostituibile nei diversi momenti della giornata. Equipaggiato con un luminoso display LCD IPS multitouch da 10,1 e processore Quad Core 1.28GHz e ampie doti di connettività, che includono tecnologia 4G per navigare e telefonare da ovunque ci si trovi, connettività Wi-Fi, Bluetooth e modulo GPS, il tablet si candida a diventare un compagno insostituibile nei diversi momenti della giornata.

Grazie alla batteria Li-Poly ad alta capacità (5000 mAh), il nuovo nato di casa Mediacom consente di navigare, lavorare e divertirsi a lungo prima di dover essere ricaricato, mentre la RAM da 3GB e la memoria interna da 32GB, espandibili con microSD fino 128GB, permettono di gestire documenti, immagini e app di ogni tipo senza esitazioni.

SmartPad 10 Azimut offre anche 6 mesi di abbonamento gratuito al catalogo di video on demand di Dotato di sistema operativo Android 9.0, una fotocamera frontale da 2 Megapixel e una posteriore da 5,offre anche 6 mesi di abbonamento gratuito al catalogo di video on demand di Infinity , la piattaforma Mediaset che mette a disposizione migliaia di titoli in streaming tra film, serie tv e cartoni animati.

